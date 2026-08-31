УБРиР начал выдачу дебетовых карт «Архангел Михаил» с кешбэком в экосистеме РМК

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал выдавать клиентам дебетовую карту «Архангел Михаил» в подарочном черном чехле-картхолдере. Карта была впервые представлена на бизнес-конференции «Воля к победе: бизнес как спорт», которая прошла 17 июня в Академии спорта РМК.

В пресс-службе банка сообщили, что участники конференции первыми получили возможность оформить предзаказ на дебетовую карту «Архангел Михаил». «С этого момента к нам через промо-страницу поступило около 5 тыс. заявок от новых и постоянных клиентов банка. Накануне мы получили первый лимитированный тираж карт с символикой клуба. Уже сегодня банк начал выдавать их тем, кто в числе первых оформил предзаказ на сайте.

Обязательно обеспечим картами всех подавших заявку. Финтех-линия является ярким продолжением нашего многолетнего партнерства с Академией спорта РМК и клубом «Архангел Михаил». Поэтому, в первую очередь, ее выгоду ощутят пользователи экосистемы проектов РМК. Но предложения финтех-линии этим не ограничатся и гарантированно будут значительно шире», — рассказал вице-президент — коммерческий директор УБРиР Сергей Жуков.

Финтех-линия «Архангел Михаил» объединила специальные предложения от экосистемы РМК, платежной системы «МИР» и банка УБРиР. Держатели эксклюзивной карты смогут пользоваться особыми условиями: кешбэк до 35%, повышенный лимит на снятие наличных и совершения переводов. Эксклюзивом является 10% кешбэк при проведении платежей в экосистеме проектов РМК: Академии спорта РМК, RCC Padel, RCC Gym и ряде других объектов. А также скидки и спецпредложения от других партнеров банка в различных сферах. Привилегии карты близки к формату приват-банкинга. Например, выделенная линия поддержки 24/7 и приоритетное обслуживание в отделениях банка.

Единовременная комиссия за оформление карты составляет 1 тыс. руб. Обслуживание первые два месяца бесплатное, в дальнейшем будет взыматься плата 199 руб. в месяц.