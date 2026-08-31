ГлавнаяНовости
Вчера16:20

УБРиР начал выдачу дебетовых карт «Архангел Михаил» с кешбэком в экосистеме РМК

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал выдавать клиентам дебетовую карту «Архангел Михаил» в подарочном черном чехле-картхолдере. Карта была впервые представлена на бизнес-конференции «Воля к победе: бизнес как спорт», которая прошла 17 июня в Академии спорта РМК.

В пресс-службе банка сообщили, что участники конференции первыми получили возможность оформить предзаказ на дебетовую карту «Архангел Михаил». «С этого момента к нам через промо-страницу поступило около 5 тыс. заявок от новых и постоянных клиентов банка. Накануне мы получили первый лимитированный тираж карт с символикой клуба. Уже сегодня банк начал выдавать их тем, кто в числе первых оформил предзаказ на сайте.

Обязательно обеспечим картами всех подавших заявку. Финтех-линия является ярким продолжением нашего многолетнего партнерства с Академией спорта РМК и клубом «Архангел Михаил». Поэтому, в первую очередь, ее выгоду ощутят пользователи экосистемы проектов РМК. Но предложения финтех-линии этим не ограничатся и гарантированно будут значительно шире», — рассказал вице-президент — коммерческий директор УБРиР Сергей Жуков.

Финтех-линия «Архангел Михаил» объединила специальные предложения от экосистемы РМК, платежной системы «МИР» и банка УБРиР. Держатели эксклюзивной карты смогут пользоваться особыми условиями: кешбэк до 35%, повышенный лимит на снятие наличных и совершения переводов. Эксклюзивом является 10% кешбэк при проведении платежей в экосистеме проектов РМК: Академии спорта РМК, RCC Padel, RCC Gym и ряде других объектов. А также скидки и спецпредложения от других партнеров банка в различных сферах. Привилегии карты близки к формату приват-банкинга. Например, выделенная линия поддержки 24/7 и приоритетное обслуживание в отделениях банка.

Единовременная комиссия за оформление карты составляет 1 тыс. руб. Обслуживание первые два месяца бесплатное, в дальнейшем будет взыматься плата 199 руб. в месяц. 

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
Фото предоставлено пресс-службой УБРиРа
18 июня 202616:06

УБРиР провел бизнес-конференцию «Воля к победе: бизнес как спорт» в Академии спорта РМК

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) 17 июня в конференц-зале Академии спорта РМК в спортивном квартале «Архангел Михаил» в Екатеринбурге провел бизнес-конференцию «Воля к победе: бизнес как спорт». Событие объединило около 300 гостей (представителей бизнеса, клиентов и партнеров банка). В пресс-службе банка сообщили, что на конференции УБРиР представил новый проект финтех-линии с эксклюзивной картой для пользователей объектов экосистемы Русской медной компании в столице Урала. Модератором и центральным спикером конференции стал сооснователь проектов
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР
31 июля 202616:06

УБРиР примет участие в фестивале «Энергия РМК. Лето» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал партнером фестиваля «Энергия РМК. Лето», который состоится 1-2 августа в спортивном квартале «Архангел Михаил» в Екатеринбурге. В пресс-службе банка сообщили, что у входа в академию спорта РМК будет работать интерактивная зона УБРиР, где каждый гость сможет за несколько секунд определить свой архетип, приложив ладонь к специальному сканеру. Также консультанты банка помогут всем желающим оформить предзаказ на выпуск дебетовой карты финтех-линии «Архангел Михаил». «Мы продолжаем развивать партнерство с
Фото предоставлено пресс-службой УБРиРа
19 августа 202616:06

УБРиР стал партнером фестиваля автомобильной и уличной культуры в Верхней Пышме

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выступил партнером фестиваля дрифта, автомобильной и уличной культуры «Дрифт геймс» (12+), который пройдет 22 августа в Верхней Пышме Свердловской области. На мероприятии банк представит новую финтех-линию «Архангел Михаил», первые дебетовые карты которой планируется начать выдавать в ближайшие дни. «Сейчас наша финтех-линия «Архангел Михаил» активно наполняется новыми партнерствами. В частности, мы поддерживаем фестиваль «Дрифт геймс», поскольку он близок нам по ценностям и базовым настройкам. Нас объединяет воля
27 марта 202516:06

УБРиР вернул в продуктовую линейку накопительный счет «Промо»

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вернул в продуктовую линейку накопительный счет «Промо» с промо-ставкой 20% годовых, сообщает пресс-служба УБРиР. Фото предоставлено пресс-службой УБРиР Промо-период начинается с даты первого поступления средств на счет. Повышенная ставка по накопительному счету действует для первого открытого счета «Промо» в течение двух месяцев размещения средств (включая месяц открытия или первого пополнения счета) на сумму до 1 млн руб. включительно. «Чтобы получить максимальную доходность, рекомендуем клиентам открывать