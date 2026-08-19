ГлавнаяНовости
Сегодня13:27

УБРиР стал партнером фестиваля автомобильной и уличной культуры в Верхней Пышме

Фото предоставлено пресс-службой УБРиРа
Фото предоставлено пресс-службой УБРиРа
Фото предоставлено пресс-службой УБРиРа
Фото предоставлено пресс-службой УБРиРа

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выступил партнером фестиваля дрифта, автомобильной и уличной культуры «Дрифт геймс» (12+), который пройдет 22 августа в Верхней Пышме Свердловской области. На мероприятии банк представит новую финтех-линию «Архангел Михаил», первые дебетовые карты которой планируется начать выдавать в ближайшие дни.

«Сейчас наша финтех-линия «Архангел Михаил» активно наполняется новыми партнерствами. В частности, мы поддерживаем фестиваль «Дрифт геймс», поскольку он близок нам по ценностям и базовым настройкам. Нас объединяет воля к победе, готовность к новым вызовам и высокие скорости. Добавлю, что для клиентов банка будет действовать скидка 20% на покупку входных билетов на фестиваль. Чтобы ее получить, просто укажите промокод УБРИР при оформлении билетов на сайте организаторов», — рассказал вице-президент — коммерческий директор УБРИР Сергей Жуков.

«Дрифт геймс» пройдет в восьмой раз. На площадке перед музейным комплексом по адресу: улица Александра Козицына, 2В — соберутся около 300 автомобилей со всей России. Гости смогут увидеть соревнования по дрифту с участием сильнейших пилотов Урала, попробовать себя в дрифт-такси и посетить другие автомобильные и спортивные активности.

Помимо автомобильной программы, на фестивале выступят музыканты, будет работать зона уличной еды, а также пройдет турнир по фиджитал-стритболу, сочетающему классический баскетбол и киберспорт.

Билеты на фестиваль доступны на сайте организаторов. Для клиентов УБРиР действует скидка 20% по промокоду УБРИР. Детям до 12 лет вход бесплатный в сопровождении взрослых.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
Фото предоставлено пресс-службой УБРиРа
18 июня 202611:53

УБРиР провел бизнес-конференцию «Воля к победе: бизнес как спорт» в Академии спорта РМК

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) 17 июня в конференц-зале Академии спорта РМК в спортивном квартале «Архангел Михаил» в Екатеринбурге провел бизнес-конференцию «Воля к победе: бизнес как спорт». Событие объединило около 300 гостей (представителей бизнеса, клиентов и партнеров банка). В пресс-службе банка сообщили, что на конференции УБРиР представил новый проект финтех-линии с эксклюзивной картой для пользователей объектов экосистемы Русской медной компании в столице Урала. Модератором и центральным спикером конференции стал сооснователь проектов
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР
31 июля 202611:53

УБРиР примет участие в фестивале «Энергия РМК. Лето» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал партнером фестиваля «Энергия РМК. Лето», который состоится 1-2 августа в спортивном квартале «Архангел Михаил» в Екатеринбурге. В пресс-службе банка сообщили, что у входа в академию спорта РМК будет работать интерактивная зона УБРиР, где каждый гость сможет за несколько секунд определить свой архетип, приложив ладонь к специальному сканеру. Также консультанты банка помогут всем желающим оформить предзаказ на выпуск дебетовой карты финтех-линии «Архангел Михаил». «Мы продолжаем развивать партнерство с