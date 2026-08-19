УБРиР стал партнером фестиваля автомобильной и уличной культуры в Верхней Пышме

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выступил партнером фестиваля дрифта, автомобильной и уличной культуры «Дрифт геймс» (12+), который пройдет 22 августа в Верхней Пышме Свердловской области. На мероприятии банк представит новую финтех-линию «Архангел Михаил», первые дебетовые карты которой планируется начать выдавать в ближайшие дни.

«Сейчас наша финтех-линия «Архангел Михаил» активно наполняется новыми партнерствами. В частности, мы поддерживаем фестиваль «Дрифт геймс», поскольку он близок нам по ценностям и базовым настройкам. Нас объединяет воля к победе, готовность к новым вызовам и высокие скорости. Добавлю, что для клиентов банка будет действовать скидка 20% на покупку входных билетов на фестиваль. Чтобы ее получить, просто укажите промокод УБРИР при оформлении билетов на сайте организаторов», — рассказал вице-президент — коммерческий директор УБРИР Сергей Жуков.

«Дрифт геймс» пройдет в восьмой раз. На площадке перед музейным комплексом по адресу: улица Александра Козицына, 2В — соберутся около 300 автомобилей со всей России. Гости смогут увидеть соревнования по дрифту с участием сильнейших пилотов Урала, попробовать себя в дрифт-такси и посетить другие автомобильные и спортивные активности.

Помимо автомобильной программы, на фестивале выступят музыканты, будет работать зона уличной еды, а также пройдет турнир по фиджитал-стритболу, сочетающему классический баскетбол и киберспорт.

Билеты на фестиваль доступны на сайте организаторов. Для клиентов УБРиР действует скидка 20% по промокоду УБРИР. Детям до 12 лет вход бесплатный в сопровождении взрослых.