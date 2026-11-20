УрБК, Екатеринбург, 20.11.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) разработал для юридических лиц и предпринимателей пакет услуг «Архангел Михаил» с эксклюзивными условиями на РКО и одноименной бизнес-картой. Финтех-линия развивается в партнерстве с одним из самых сильных и узнаваемых брендов региона.

В пресс-службе банка сообщили, что пакет услуг «Архангел Михаил» для бизнеса включает в себя 50 межбанковских платежей, переводы до 3 млн руб. физическим лицам, выплаты дивидендов до 3 млн руб. В промопериод (действует для тех клиентов, кто ранее не пользовался продуктами и сервисами УБРиР) подключение к пакету услуг «Архангел Михаил» будет стоить 2 тыс. 495 руб.

В пакет входит бизнес-карта «Архангел Михаил» с повышенным кешбэком за оплату в проектах экосистемы РМК. Бизнес-карту можно выпустить в приложении банка в цифровом виде или получить пластиковую с бесконтактным чипом для оплаты. Начисленный предпринимателю кешбэк при совершении операций по карте может составить от 500 до 5000 рублей ежемесячно.

«С момента презентации финтех-линии «Архангел Михаил» мы получили несколько тысяч заявок на выпуск карты от физических лиц и огромное количество вопросов от предпринимателей, можно ли заказать такую же, но бизнес-карту. Сейчас при подключении пакета услуг «Архангел Михаил» клиент получит бизнес-карту с символикой клуба. Как и дебетовая карта, она объединяет специальные предложения от экосистемы РМК, платежной системы МИР и банка УБРиР»,— отметил вице-президент — коммерческий директор УБРиР Сергей Жуков.

Кроме того, в пакет услуг «Архангел Михаил» входят сервис для проверки контрагентов «Светофор» и один бесплатный месяц сервиса «ДМС-бизнес».

Финтех-линия «Архангел Михаил» была впервые представлена 17 июня на бизнес-конференции «Воля к победе: бизнес как спорт», которая прошла в Академии спорта РМК. К началу выдачи карт банк получил более пяти тысяч заявок от клиентов-физических лиц.