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УБРиР выдал карты спортсменам клуба «Архангел Михаил» в рамках совместного финтех-проекта

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2026. Сотрудники Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) выдали дебетовые карты спортсменам клуба «Архангел Михаил» в рамках совместного финтех-проекта.

В пресс-службе банка сообщили, что выездной офис УБРиР организовал непосредственно в тренировочном зале Академии спорта РМК. В числе первых обладателей карт — более 30 участников бойцовского клуба «Архангел Михаил». Спортсмены получили карты в специальных стильных конвертах и подарок банка — фирменный картхолдер.

«На сегодня в банк поступило более 5 тыс. заявок на подключение к финтех-линии «Архангел Михаил». Сейчас мы выдаем стартовый ограниченный тираж. Справедливо, что в числе первых обладателей карт — спортсмены клуба «Архангел Михаил», которые выступают с этим символом, которые каждым своим боем усиливают его узнаваемость и добывают клубу мировую известность. Мы привезли карты из офиса в зал, чтобы не отвлекать спортсменов от тренировочного процесса. И проконсультировали каждого о широких возможностях нашей финтех-линии «Архангел Михаил». Например, у классических карт кешбэк достигает 5 тыс. руб., у премиальных — до 15 тыс. руб. И за оплаты в экосистеме проектов РМК предусмотрен повышенный процент вознаграждения», — рассказал вице-президент — коммерческий директор УБРиР Сергей Жуков.

Финтех-линия «Архангел Михаил» впервые была представлена на бизнес-конференции «Воля к победе» в Академии спорта РМК в июне 2026 года. К моменту выдачи карт в банк поступило несколько тысяч заявок, и сейчас их количество продолжает расти. Карта уже сейчас обладает широким продуктовым и сервисным наполнением. Ее обладатели смогут пользоваться особыми условиями: кешбэк партнеров до 35%, повышенный лимит на снятие наличных и совершения переводов. Эксклюзивом является кешбэк до 10% при проведении платежей в экосистеме проектов РМК: Академии спорта РМК, «Падел-арена РМК», RCC Gym и ряде других объектах. А также скидки и спецпредложения от многих партнеров банка в различных сферах. Единовременная комиссия за оформление карты составляет 1 тыс. руб. Обслуживание первые два месяца бесплатное, в дальнейшем будет взыматься ежемесячная плата. Финтех-линия «Архангел Михаил» объединила специальные предложения от экосистемы РМК, платежной системы «МИР» и банка УБРиР.

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