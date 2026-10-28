УБРиР расширил реферальную программу для предпринимателей

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) улучшил условия реферальной программы «Свои в плюсе» для бизнес‑клиентов. Теперь за привлечение новых предпринимателей банк выплачивает действующим клиентам до 15 тыс. руб., сообщили в финансовой организации, сообщает пресс-служба УБРиР.

По условиям акции, вознаграждение начисляется за каждого нового клиента, который открыл расчетный счет по рекомендации и выполнил требования программы: оборот по счету должен составить не менее 50 тыс. руб. При этом банк исключает из участия клиентов, отнесенных ЦБ РФ к категории с высоким риском подозрительных операций.

Размер выплаты зависит от количества рекомендаций, активированных в течение календарного месяца: за первую успешную рекомендацию предприниматель получит 7 тыс. руб., за вторую — 8 тыс., за третью — 9 тыс., за четвертую — 10 тыс. За пятую и каждую последующую рекомендацию предусмотрено вознаграждение в размере 15 тыс. руб.

Приглашенным предпринимателям банк предлагает бонус на выбор: 2 тыс. руб. на новый расчетный счет либо три месяца обслуживания на пакете «Бизнес‑класс» стоимостью 9,9 тыс. руб. В пакет входят бесплатные переводы в УБРиР и другие банки (комиссия 54 руб. взимается начиная с 51‑го платежа), бесплатные переводы физлицам до 800 тыс. руб., снятие наличных до 100 тыс. руб. в сутки и внесение наличных до 200 тыс. руб. без комиссии.

Для участия в программе действующий бизнес‑клиент должен сформировать реферальную ссылку в интернет‑банке «УБРиР Бизнес Лайт» — она размещена в разделе «Свои в плюсе». Количество приглашений не ограничено.

«Программа позволяет предпринимателям зарабатывать на рекомендациях, а их партнерам — экономить за счет бонусов и льготных условий обслуживания. Мы фиксируем активность нового клиента и начисляем вознаграждение только при выполнении целевых показателей», — пояснил Илья Флоров, руководитель центра организации работы региональной сети и продаж УБРиР.

Акция действует во всех городах присутствия банка. Подробные условия размещены на официальном сайте УБРиР и в отделениях кредитной организации.