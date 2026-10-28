ГлавнаяНовости
Сегодня09:27

УБРиР расширил реферальную программу для предпринимателей

Фото предоставлено пресс-службой УБРиРа

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) улучшил условия реферальной программы «Свои в плюсе» для бизнес‑клиентов. Теперь за привлечение новых предпринимателей банк выплачивает действующим клиентам до 15 тыс. руб., сообщили в финансовой организации, сообщает пресс-служба УБРиР.

По условиям акции, вознаграждение начисляется за каждого нового клиента, который открыл расчетный счет по рекомендации и выполнил требования программы: оборот по счету должен составить не менее 50 тыс. руб. При этом банк исключает из участия клиентов, отнесенных ЦБ РФ к категории с высоким риском подозрительных операций.

Размер выплаты зависит от количества рекомендаций, активированных в течение календарного месяца: за первую успешную рекомендацию предприниматель получит 7 тыс. руб., за вторую — 8 тыс., за третью — 9 тыс., за четвертую — 10 тыс. За пятую и каждую последующую рекомендацию предусмотрено вознаграждение в размере 15 тыс. руб.

Приглашенным предпринимателям банк предлагает бонус на выбор: 2 тыс. руб. на новый расчетный счет либо три месяца обслуживания на пакете «Бизнес‑класс» стоимостью 9,9 тыс. руб. В пакет входят бесплатные переводы в УБРиР и другие банки (комиссия 54 руб. взимается начиная с 51‑го платежа), бесплатные переводы физлицам до 800 тыс. руб., снятие наличных до 100 тыс. руб. в сутки и внесение наличных до 200 тыс. руб. без комиссии.

Для участия в программе действующий бизнес‑клиент должен сформировать реферальную ссылку в интернет‑банке «УБРиР Бизнес Лайт» — она размещена в разделе «Свои в плюсе». Количество приглашений не ограничено.

«Программа позволяет предпринимателям зарабатывать на рекомендациях, а их партнерам — экономить за счет бонусов и льготных условий обслуживания. Мы фиксируем активность нового клиента и начисляем вознаграждение только при выполнении целевых показателей», — пояснил Илья Флоров, руководитель центра организации работы региональной сети и продаж УБРиР.

Акция действует во всех городах присутствия банка. Подробные условия размещены на официальном сайте УБРиР и в отделениях кредитной организации.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
15 января 202409:32

Среди клиентов УБРиР заинтересованность в реферальной программе «Свои в плюсе» выросла в два раза

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Среди клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) растет популярность реферальной программы «Свои в плюсе». За полгода число пользователей увеличилось в два раза, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации. Для участия в бизнес-программе «Свои в плюсе», согласно которой вознаграждение получают как предприниматели, приглашающие своих друзей и знакомых поучаствовать в программе, так и новые клиенты, обратившиеся в банк по рекомендации партнеров, необходимо получить уникальную реферальную ссылку на официальном сайте УБРиР и распространить
15 июня 202309:32

УБРиР запустил новую акцию «Свои в плюсе»

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил реферальную программу для бизнеса «Свои в плюсе». Вознаграждение получат и предприниматели за приглашение друга, и новые клиенты, обратившиеся в банк по их рекомендации, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации. Для участия в акции нужно получить уникальную реферальную ссылку на сайте УБРиР и отправить ее друзьям или партнерам. После того как они воспользуются ссылкой и начнут проводить банковские операции, рекомендующий получит 2 тыс. руб. на свой расчетный счет. Те, кто воспользовались
Фото предоставлено пресс-службой УБРиРа
31 марта 202609:32

УБРиР предлагает клиентам-предпринимателям увеличить выгоду с банком

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил условия бонусной программы, запустил акцию «Свои в прибыли» и напоминает о реферальной программе для предпринимателей. В совокупности все три продукта позволят бизнесу извлечь максимальную выгоду от сотрудничества с банком. В пресс-службе кредитно-финансовой организации сообщили, что бонусная программа УБРиР позволяет предпринимателям получать полезные опции за поддержание остатков на расчетном счете. Чем больше сумма остатка, тем больше бонусов предлагает банк. С 1 марта бонусная программа стала доступна
Фото предоставлено пресс-службой УБРиРа
10 августа 202609:32

УБРиР продлил три акции для предпринимателей до конца 2026 года

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продлил до 30 декабря 2026 года срок действия трех акций, которые пользуются повышенным спросом у предпринимателей. В пресс-службе банка сообщили, что одна из таких акций — «Бизнес на лайте». По ней микробизнес и начинающие предприниматели могут стартовать с УБРиР всего за один рубль. Для этого необходимо отправить заявку на открытие счета по специальной ссылке на сайте банка, обратиться лично в отделение банка или на горячую линию без предварительного оформления заявки на официальном сайте банка. Вторая популярна