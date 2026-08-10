ГлавнаяНовости
10 августа 202614:15

УБРиР продлил три акции для предпринимателей до конца 2026 года

Фото предоставлено пресс-службой УБРиРа

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продлил до 30 декабря 2026 года срок действия трех акций, которые пользуются повышенным спросом у предпринимателей.

В пресс-службе банка сообщили, что одна из таких акций — «Бизнес на лайте». По ней микробизнес и начинающие предприниматели могут стартовать с УБРиР всего за один рубль. Для этого необходимо отправить заявку на открытие счета по специальной ссылке на сайте банка,  обратиться лично в отделение банка или на горячую линию без предварительного оформления заявки на официальном сайте банка.

Вторая популярна акция — «Взлетай!». Предприниматель, участвующий в акции, может открыть расчетный счет и подключить на выбор пакет услуг бесплатно на 3 месяца или со скидкой 50% на 6 месяцев (за 2 тыс. 130 руб.). Также бизнес получит право подключить пакет услуг «Бизнес-юрист — Конструктор документов» за 1 руб. до конца календарного месяца, в который был открыт расчетный счет. Для сравнения, стандартная ежемесячная стоимость пакета услуг «Взлетай!» — 750 руб., конструктора документов — 1 тыс. 155 руб. Экономия за три месяца составит почти 3,5 тыс. руб. В рамках акции «Бизнес на лайте» клиент может открыть только один расчетный счет.

«Первые полгода — самый непредсказуемый период для бизнеса. Еще нет постоянных клиентов и заказов. Поэтому буквально каждый рубль на счету. Проанализировав статистику по тысячам субъектов МСБ, мы нашли те опции, по которым начинающие предприниматели могут существенно сэкономить на старте. Но мы не забываем и о наших постоянных клиентах, кто уже стабильно держит обороты. Проводим акции и для опытных предпринимателей», — отметил руководитель центра развития продуктов корпоративного бизнеса департамента корпоративного бизнеса УБРиР Вадим Фаисканов.

Третья акция — «Универсальное решение». По этой акции бизнес может получить расчетно-кассовое обслуживание за половину цены. Пакет услуг «Бизнес-класс» на 6 или 12 месяцев со скидкой 40%, пакет услуг «Премиум-класс» на 6 или 12 месяцев со скидкой 50%. Пролонгация действия пакетов услуг, подключенных в рамках акции «Универсальное решение», осуществляется по тарифам банка, действующим на дату пролонгации.

Кроме того, все клиенты банка в подарок получают бизнес-карту, по которой в первый месяц действует акция «Приветственный кешбэк 100%».  Акции проводятся во всех городах присутствия ПАО КБ «УБРиР». Срок действия акций до 30 декабря 2026 года, сообщили в пресс-службе.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
05 ноября 202515:07

УБРиР предлагает предпринимателям сэкономить на РКО и эквайринге

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей две акции, позволяющие одновременно сэкономить на рассчетно-кассовом обслуживании (РКО) и эквайринге. Об этом сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации. Фото предоставлено пресс-службой УБРиРа Сообщается, что предпринимателям, заключившим с банком договор на рассчетно-кассовое обслуживание в период с 1 ноября по 31 декабря 2025 года, доступна акция «Бизнес на лайте». Новым клиентам бесплатно подключается пакет услуг «Взлетай!» на три месяца, а пакет «Конструктор
Фото предоставлено пресс-службой УБРиРа
31 марта 202615:07

УБРиР предлагает клиентам-предпринимателям увеличить выгоду с банком

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил условия бонусной программы, запустил акцию «Свои в прибыли» и напоминает о реферальной программе для предпринимателей. В совокупности все три продукта позволят бизнесу извлечь максимальную выгоду от сотрудничества с банком. В пресс-службе кредитно-финансовой организации сообщили, что бонусная программа УБРиР позволяет предпринимателям получать полезные опции за поддержание остатков на расчетном счете. Чем больше сумма остатка, тем больше бонусов предлагает банк. С 1 марта бонусная программа стала доступна
03 октября 202415:07

УБРиР предлагает новым клиентам оформить пакет из трех услуг на специальных условиях

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в честь своего 34-летия предлагает новым клиентам оформить пакет из трех услуг на специальных условиях. Предприниматели, ранее не пользовавшиеся услугами банка, могут открыть расчетный счет, оформить эквайринг и подключить сервис проверки контрагентов всего за 1 тыс. 780 руб. в месяц. В пресс-службе кредитно-финансовой организации сообщили, что в рамках праздничного предложения УБРиР предлагает подключить новинку рынка — компактный терминал mPOS. Это устройство подключается через Bluetooth к смартфону и позволяет
Фото предоставлено пресс-службой УБРиРа
04 декабря 202515:07

УБРиР разработал тариф для продавцов на маркетплейсах

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) специально для продавцов на маркетплейсах разработал пакет услуг «Селлер». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации. В пакет услуг «Селлер» входят внутрибанковские переводы на физических лиц до 3 млн руб., 30 бесплатных межбанковских переводов. Предусмотрено бесплатное SMS-информирование об операциях по действующему расчетному счету и одна бесплатная карта «MyLife»** — уполномоченному сотруднику. «Объем торговли на маркетплейсах растет кратно год за годом. Все чаще предприниматели начинают бизнес с
12 декабря 202415:07

УбРиР запускает новогодние акции для бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. Уральский банк реконструкции и развития в преддверии новогодних праздников предлагает своим клиентам-предпринимателям выгодные акции, которые позволят сэкономить на эквайринге, закупках стройматериалов и организации корпоративов. Об этом сообщает пресс-служба банка. Фото предоставлено пресс-службой УБРиР «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) был основан в 1990 году. На данный момент он является одним из крупнейших универсальных банков со 136 офисами и 23 500 банкоматами по всей территории России. Имеет аккредитацию государственного Агентства по