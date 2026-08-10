УБРиР продлил три акции для предпринимателей до конца 2026 года

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продлил до 30 декабря 2026 года срок действия трех акций, которые пользуются повышенным спросом у предпринимателей.

В пресс-службе банка сообщили, что одна из таких акций — «Бизнес на лайте». По ней микробизнес и начинающие предприниматели могут стартовать с УБРиР всего за один рубль. Для этого необходимо отправить заявку на открытие счета по специальной ссылке на сайте банка, обратиться лично в отделение банка или на горячую линию без предварительного оформления заявки на официальном сайте банка.

Вторая популярна акция — «Взлетай!». Предприниматель, участвующий в акции, может открыть расчетный счет и подключить на выбор пакет услуг бесплатно на 3 месяца или со скидкой 50% на 6 месяцев (за 2 тыс. 130 руб.). Также бизнес получит право подключить пакет услуг «Бизнес-юрист — Конструктор документов» за 1 руб. до конца календарного месяца, в который был открыт расчетный счет. Для сравнения, стандартная ежемесячная стоимость пакета услуг «Взлетай!» — 750 руб., конструктора документов — 1 тыс. 155 руб. Экономия за три месяца составит почти 3,5 тыс. руб. В рамках акции «Бизнес на лайте» клиент может открыть только один расчетный счет.

«Первые полгода — самый непредсказуемый период для бизнеса. Еще нет постоянных клиентов и заказов. Поэтому буквально каждый рубль на счету. Проанализировав статистику по тысячам субъектов МСБ, мы нашли те опции, по которым начинающие предприниматели могут существенно сэкономить на старте. Но мы не забываем и о наших постоянных клиентах, кто уже стабильно держит обороты. Проводим акции и для опытных предпринимателей», — отметил руководитель центра развития продуктов корпоративного бизнеса департамента корпоративного бизнеса УБРиР Вадим Фаисканов.

Третья акция — «Универсальное решение». По этой акции бизнес может получить расчетно-кассовое обслуживание за половину цены. Пакет услуг «Бизнес-класс» на 6 или 12 месяцев со скидкой 40%, пакет услуг «Премиум-класс» на 6 или 12 месяцев со скидкой 50%. Пролонгация действия пакетов услуг, подключенных в рамках акции «Универсальное решение», осуществляется по тарифам банка, действующим на дату пролонгации.

Кроме того, все клиенты банка в подарок получают бизнес-карту, по которой в первый месяц действует акция «Приветственный кешбэк 100%». Акции проводятся во всех городах присутствия ПАО КБ «УБРиР». Срок действия акций до 30 декабря 2026 года, сообщили в пресс-службе.