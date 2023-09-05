УБРиР предлагает новым клиентам оформить пакет из трех услуг на специальных условиях

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в честь своего 34-летия предлагает новым клиентам оформить пакет из трех услуг на специальных условиях. Предприниматели, ранее не пользовавшиеся услугами банка, могут открыть расчетный счет, оформить эквайринг и подключить сервис проверки контрагентов всего за 1 тыс. 780 руб. в месяц.В пресс-службе кредитно-финансовой организации сообщили, что в рамках праздничного предложения УБРиР предлагает подключить новинку рынка — компактный терминал mPOS. Это устройство подключается через Bluetooth к смартфону и позволяет принимать оплату картой, стикером, касанием смартфона, по СБП и другими.«Устройство mPOS, при схожей функциональности, стоит в пять дешевле обычного терминала. За счет цены и компактности идеально подходит сотрудникам мобильных торговых точек, курьерам служб доставки или небольших корнеров. Терминал весит 80 граммов и легко помещается в карман. Мобильный эквайринг с mPOS-терминалом может работать с различными кассовыми решениями, CRM, CMS, бухгалтерскими и складскими системами. Подключение и обслуживание — бесплатно», — рассказали в пресс-службе.Там также сообщили, что осеннее спецпредложение УБРиР входит в пакет услуг для небольшого бизнеса «Взлетай!». Туда включены 10 бесплатных межбанковских переводов контрагентам каждый месяц. В пользу физлиц владелец пакета может перечислять до 400 тыс. руб. без комиссии. Бонусом он получит бесплатную бизнес-карту с кешбэком до 100%, на которую ежемесячно сможет бесплатно самоинкассировать наличные в сумме до 200 тыс. руб.Еще один пакет услуг банка — «Светофор» — помогает избегать сделок с недобросовестными контрагентами, сотрудничество с которыми может привести к непредвиденным блокировкам счетов и дополнительным проверкам. Данный сервис с ежедневным обновлением информации на основе анализа более 40 факторов из различных источников позволяет оценить уровень безопасности взаимодействия с потенциальными партнерами и в зависимости от степени риска присваивает компании цветовой рейтинг.В случае появления сомнений клиент УБРиР может запросить экспресс-отчет, содержащий подробную информацию о контрагенте, а также рекомендации по сотрудничеству с ним.Для новых клиентов УБРиР использование сервиса будет бесплатным в месяц подключения.