Мария Швецова: «Терминал Е» будет непохож на ESTORY

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— То, что ESTORY стал для Екатеринбурга событием и феноменом, стало понятно еще в первый год его работы. Сегодня фудмаркет — большой, классный, аутентичный, очень уральский проект, созданный нами для самих себя и для людей, которых мы любим и понимаем, это самостоятельная точка притяжения, достопримечательность нашего города.— На площадке ESTORY представлено порядка 45 концепций. На эту цифру мы вышли примерно через полгода после открытия, и с тех пор она остается относительно стабильной. При этом у нас есть пул постоянных арендаторов, которые с нами с самого начала. Так, открывшийся первым «Том Ям Бар» остается одной из самых посещаемых точек все это время. В то же время ряд концепций от нас уходят, их заменяют новые. Как правило, новые концепции приходят к нам раз в один-два месяца. Такое обновление позволяет создать на фудмаркете особую атмосферу: приходя сюда, наши гости знают, что встретят проверенные любимые блюда и смогут обнаружить что-нибудь новое. Всего же за три года у нас было порядка 70 участников.— В ноябре прошлого года у нас открылся большой проект «Перепелка на елке». Это кухня русского севера с использованием дичи, речной рыбы, грибов и ягод, с большим количеством наших традиционных блюд. Концепция сытная, интересная.В ближайшее время ожидаем открытия классной московской концепции PIMS. Это модный трендовый чай с топингами, фруктами и секретными ингредиентами. Это большая федеральная сеть, и на эту концепцию мы возлагаем большие надежды.— Да, проработав около года в плотной сетке ивентов, мы несколько переосмыслили свой подход и оптимизировали график. Все-таки ESTORY — достаточно большая площадка, и на ней хорошо получаются большие массовые мероприятия, а камерные и локальные — теряются. Все должно быть соразмерно.Поэтому мы сейчас движемся в сторону больших серьезных ивентов, концертов, фестивалей типа «Октоберфеста» или «Ночи музыки». Они позволяют качественно подготовиться к мероприятию, хорошо его провести и получить значимую отдачу, в первую очередь за счет увеличения трафика и среднего чека.Еженедельные мероприятия у нас сохраняются, хотя и не все. Так, остались наши традиционные джазовые среды. Воскресенье у нас семейный день, наполненный детскими мероприятиями. И родители, и наши маленькие гости его ждут. Если есть активности, на которые надо записываться, то очередь на них занимают за месяцы.— Да, лифт заработал. Наладка и пуск заняли некоторое время. И до сих пор еще не все знают, где он находится. Но лифт функционирует, и внимательные гости могут удивить своих друзей, позволив им с улицы подняться сразу на четвертый этаж «Гринвича».— Формат технического открытия позволяет отследить и быстро исправить все проблемы нового заведения. Как правило, просчитать их заранее просто нереально, но на практике они всплывают сразу же, на первый-второй день. Кроме того, мы отслеживаем бизнес-процессы, активность гостей, стараемся настроить и пространство, и кухню таким образом, чтобы им было удобно.Но в целом надо отметить, что работа над концепцией началась больше года назад, в марте 2023 мы вышли на строительную площадку. 10 месяцев понадобилось, чтобы подготовить ее к техническому открытию. В ряде корнеров еще продолжаются ремонты. «Парадное» открытие мы планируем на февраль.Но уже сейчас можем сказать, что в «Терминале Е» будет удобно, вкусно и интересно. За три года в ESTORY мы изучили законы, по которым работает формат фудмаркета, и новый проект выстроили в соответствии с ними. Расположение корнеров, посадки, общая организация пространства там сделаны практически идеально.— Нет, это намного более тихий, спокойный и камерный проект. Там всего 1 тыс. 400 квадратных метров площади, это вчетверо меньше, чем в «Гринвиче». Соответственно, и посадочных мест там намного меньше — 250 вместо 1 тыс. 100. Это накладывает ограничения и на всю концепцию. Там будет всего 13 арендаторов, не будет такой большой сцены и ставки на ивенты. Это очень уютная концепция, и она отличается от более трендового и тусовочного ESTORY. Это заметно и в интерьерах: они также более спокойные и создают кулуарное настроение.— С одной стороны, у нас есть проверенные надежные концепции, которые мы пригласили на новое пространство. Так, там откроются уже знакомые посетителям «Гринвича» узбекский проект «Плов и мясо», грузинский «Тбилисоба», «Сербский гриль», греческий «Гирос», крафтовый бар RightHop. С другой стороны, это все же другой проект, и гостей надо порадовать разнообразием. Так, на площадке уже работает корейская кухня от Blackpink, вьетнамская LUA. Ее делают ребята с китайского рынка, известные по ресторанчику «Дуэт», поесть в который ездят со всего города. Кроме того, на площадке остались ее старые арендаторы — «Бургер Кинг» и «Суши Маркет». Практически все арендаторы уже определены. Свободными пока остаются два места, но за них уже разгорелась серьезная конкуренция.— На удивление проект показал себя намного лучше, чем мы ожидали. Наши планы по посещаемости в зимние праздники были превышены на 20%. Наверное, нам надо поблагодарить ледовый городок, посетители которого потом шли к нам греться и подкреплять силы после гуляний. Но факт остается фактом — все наши арендаторы вышли в хороший плюс. Уверены, что с открытием новых проектов мы будем наращивать трафик, увеличивать проходимость. На плановые показатели думаем выйти через полгода, может быть, через восемь месяцев. По опыту ESTORY это вполне реально.— Пожалуй, самая серьезная проблема сегодня — кадровая. Все остальные в той или иной мере являются ее следствиями. Например, непостоянство качества блюд или уборки, как правило, также упирается в кадры, их высокую текучку. Любое дело требует обучения, и если исполнители меняются как в калейдоскопе, то сложно ожидать от них высокой квалификации.Пик проблемы пришелся на середину прошлого года. Отток кадров был очень заметным, в первую очередь в низовом звене. Мы своими глазами увидели, что бывает, когда уменьшается число трудовых мигрантов. Стало сложно найти самых элементарных специалистов — уборщиков, мойщиков посуды. В корнерах также появились серьезные трудности с персоналом. В какой-то момент мы увидели, что проблема начинает сказываться на работе всего фудмаркета, срочно приняли меры: сформировали костяк коллектива, изменили принципы мотивации персонала. В конце концов мы смогли перебить негативную тенденцию. Сейчас кадровый вопрос остается напряженным, но наши гости этого не видят: качество работы у нас на высоком уровне.