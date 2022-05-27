Детские истории ESTORY

В минувшие выходные на площадке ESTORY в ТРЦ «Гринвич» прошел очередной воскресный спектакль для детей от «Коляда театра». Постановка «Маша и Медведь, Мартышка и Гусь» собрала около 300 гостей, от малышей до бабушек.Инициатива известного драматурга и режиссера Николая Коляды — проводить бесплатные детские спектакли каждое воскресенье на территории фудмаркета ESTORY — доказала свою востребованность и правильность формата. Этот необычный для традиционного театра проект, стартовавший совсем недавно, уже стал популярен среди уральцев. Если первый показ собрал около 200 человек, то в прошедшее воскресенье площадка ESTORY едва смогла вместить всех зрителей.Проведение полноценного театрального представления в оживленном пространстве фудмаркета — задача непростая, но команда «Коляда театра» и организаторы ESTORY подошли к ней с максимальной ответственностью.Организаторы создали комфортную атмосферу для всех гостей. На время спектакля была приглушена музыка на фудкорте, пространство вокруг импровизированной сцены ограждено для безопасности зрителей, расставлены удобные столы и стулья. Для самых юных театралов организаторы предусмотрительно расставили рядом со сценой детские стульчики.Особенность спектаклей Николая Коляды для детей — не просто в сюжете, а в уникальной атмосфере искренности и вовлеченности. Как отмечает сам драматург, маленькие зрители — самые честные критики. Они мгновенно чувствуют фальшь и не станут смотреть из вежливости. Поэтому артисты «Коляда театра» не просто «играют роли» — они становятся друзьями зрителей и их проводниками в мир сказки. Николай Коляда часто лично общается с залом перед началом, поет с детьми, побуждает родителей включиться в игру. Такой подход помогает увлечь не только малышей, но взрослых, превращая обычный выход в кафе в семейный праздник.«Главное в театре — глаза и душа артиста. Даже с минимальным реквизитом можно создать настоящее волшебство, если игра идет от сердца», — подчеркивает уральский драматург Николай Коляда.Репертуар проекта объединяет знакомые русские народные сказки («Жихарка», «Пузырь, Соломинка и Лапоть») с авторскими пьесами самого Коляды, такими как оригинальный микс «Маша и Медведь, Мартышка и Гусь» или «Собака бывает кусачей». Юмор, динамика и глубокое понимание детской психологии делают каждую постановку событием.Проект «Детские спектакли по воскресеньям» в ESTORY — это не просто развлечение на час. Это возможность для родителей каждую неделю дарить детям встречу с настоящим искусством, формировать у них любовь к театру.«Многие дети, впервые попав на спектакль, возвращаются уже взрослыми — и приводят своих детей. Так формируется многолетняя связь между театром и публикой», — подчеркивает Николай Коляда значение таких инициатив.ESTORY и «Коляда театр» приглашают всех екатеринбуржцев и гостей города присоединиться к новой традиции! Каждое воскресенье августа на площадке фудмаркета зрителей ждут новые представления. Так, 17 августа в 14.00 здесь пройдет представление «Пузырь, Соломинка и Лапоть», а 24 августа в то же время на площадке ESTORY состоится показ проекта «Собака бывает кусачей…». Участие бесплатное, регистрации не требуется — достаточно просто прийти всей семьей в воскресенье к 14.00 в ESTORY ТРЦ «Гринвич».