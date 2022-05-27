УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 11:40

Детские истории ESTORY

В минувшие выходные на площадке ESTORY в ТРЦ «Гринвич» прошел очередной воскресный спектакль для детей от «Коляда театра». Постановка «Маша и Медведь, Мартышка и Гусь» собрала около 300 гостей, от малышей до бабушек.

Детские истории ESTORY

Инициатива известного драматурга и режиссера Николая Коляды — проводить бесплатные детские спектакли каждое воскресенье на территории фудмаркета ESTORY — доказала свою востребованность и правильность формата. Этот необычный для традиционного театра проект, стартовавший совсем недавно, уже стал популярен среди уральцев. Если первый показ собрал около 200 человек, то в прошедшее воскресенье площадка ESTORY едва смогла вместить всех зрителей.

Проведение полноценного театрального представления в оживленном пространстве фудмаркета — задача непростая, но команда «Коляда театра» и организаторы ESTORY подошли к ней с максимальной ответственностью.

Детские истории ESTORY

Организаторы создали комфортную атмосферу для всех гостей. На время спектакля была приглушена музыка на фудкорте, пространство вокруг импровизированной сцены ограждено для безопасности зрителей, расставлены удобные столы и стулья. Для самых юных театралов организаторы предусмотрительно расставили рядом со сценой детские стульчики.

Особенность спектаклей Николая Коляды для детей — не просто в сюжете, а в уникальной атмосфере искренности и вовлеченности. Как отмечает сам драматург, маленькие зрители — самые честные критики. Они мгновенно чувствуют фальшь и не станут смотреть из вежливости. Поэтому артисты «Коляда театра» не просто «играют роли» — они становятся друзьями зрителей и их проводниками в мир сказки. Николай Коляда часто лично общается с залом перед началом, поет с детьми, побуждает родителей включиться в игру. Такой подход помогает увлечь не только малышей, но взрослых, превращая обычный выход в кафе в семейный праздник.

Детские истории ESTORY

«Главное в театре — глаза и душа артиста. Даже с минимальным реквизитом можно создать настоящее волшебство, если игра идет от сердца», — подчеркивает уральский драматург Николай Коляда.

Репертуар проекта объединяет знакомые русские народные сказки («Жихарка», «Пузырь, Соломинка и Лапоть») с авторскими пьесами самого Коляды, такими как оригинальный микс «Маша и Медведь, Мартышка и Гусь» или «Собака бывает кусачей». Юмор, динамика и глубокое понимание детской психологии делают каждую постановку событием.

Проект «Детские спектакли по воскресеньям» в ESTORY — это не просто развлечение на час. Это возможность для родителей каждую неделю дарить детям встречу с настоящим искусством, формировать у них любовь к театру.

Детские истории ESTORY

«Многие дети, впервые попав на спектакль, возвращаются уже взрослыми — и приводят своих детей. Так формируется многолетняя связь между театром и публикой», — подчеркивает Николай Коляда значение таких инициатив.

ESTORY и «Коляда театр» приглашают всех екатеринбуржцев и гостей города присоединиться к новой традиции! Каждое воскресенье августа на площадке фудмаркета зрителей ждут новые представления. Так, 17 августа в 14.00 здесь пройдет представление «Пузырь, Соломинка и Лапоть», а 24 августа в то же время на площадке ESTORY состоится показ проекта «Собака бывает кусачей…». Участие бесплатное, регистрации не требуется — достаточно просто прийти всей семьей в воскресенье к 14.00 в ESTORY ТРЦ «Гринвич».
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
Вчера, 12:31 На площадке ESTORY в Гринвиче прошел детский спектакль «Коляда театра»

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2025. В минувшие выходные на площадке ESTORY в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге прошел очередной ...

27.05.2022 В Екатеринбурге фудмаркет ESTORY подготовил специальную программу ко Дню защиты детей

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2022. В Екатеринбурге фудмаркет ESTORY в ТРЦ «Гринвич» подготовил специальные предложения для ...

06.04.2022 В Екатеринбурге фудмаркет ESTORY организовал воскресный клуб «Детские истории»

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2022. В Екатеринбурге фудмаркет ESTORY в ТРЦ «Гринвич» открыл воскресный клуб для ребят ...

14.12.2021 В Екатеринбурге фудмаркет ESTORY анонсировал предновогоднюю программу для гостей

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. Фудмаркет ESTORY подготовил обширную предновогоднюю программу для своих гостей. С 15 по ...

20.09.2021 Екатеринбургский фудмаркет ESTORY организует фестиваль «Октоберфест 2021»

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2021. Екатеринбургский фудмаркет ESTORY, расположенный в торгово-развлекательном центре ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (229)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18