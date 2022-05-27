На площадке ESTORY в Гринвиче прошел детский спектакль «Коляда театра»

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2025. В минувшие выходные на площадке ESTORY в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге прошел очередной воскресный спектакль для детей от «Коляда театра». Постановка «Маша и Медведь, Мартышка и Гусь» собрала около 300 гостей, от малышей до бабушек.Инициатива известного драматурга и режиссера Николая Коляды — проводить бесплатные детские спектакли каждое воскресенье на территории фудмаркета ESTORY — доказала свою востребованность и правильность формата. Этот необычный для традиционного театра проект, стартовавший совсем недавно, уже стал популярен среди уральцев. Если первый показ собрал около 200 человек, то в прошедшее воскресенье площадка ESTORY едва смогла вместить всех зрителей.Проведение полноценного театрального представления в оживленном пространстве фудмаркета — задача непростая, но команда «Коляда театра» и организаторы ESTORY подошли к ней с максимальной ответственностью.