Мария Швецова: Фудмаркетов в Екатеринбурге станет больше

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила директор фудмаркета ESTORY Мария Швецова.



— Мария, этой весной исполнилось два года первому в Екатеринбурге фудмаркету ESTORY. Чего удалось достичь за это время? Все ли планы были выполнены?



— Главный итог: проект окупился, работает и приносит прибыль. Посещаемость растет. Только за последний год мы приняли более 6 миллионов гостей. Готовясь к двухлетию, мы просматривали свои внутренние документы, которые писали к открытию. Тогда мы считали, что проходимость в 5-6 тыс. человек в день будет великолепным результатом, к которому нужно стремиться. Сегодня, когда к нам приходит 6 тыс. гостей в день, это значит, что что-то случилось: либо в городе ненастная погода, либо в мире какие-то апокалиптические новости. В любом случае при такой проходимости мы начинаем беспокоиться и принимать меры. Сейчас в выходные дни фудмаркет принимает 20 тыс. гостей, и это результат, о котором два года назад мы даже не думали. Так что да, планы выполнены и даже перевыполнены.



— Сколько концепций представлено сейчас на фудмаркете? Появятся ли в ближайшее время новые участники?



— Сейчас на фудмаркете представлено порядка 45 концепций. Цифра эта плавающая. Смена участников проекта неизбежна, более того, можно сказать, что такая ротация изначально заложена в концепцию. Мы смотрим на это не как на проблему, а как на возможность для постоянного обновления, повод удивить гостей чем-то новым, предложить им что-то, чего не было раньше.



Так, уже в ближайшее время мы представим шесть новых концепций. Откроется пельменный юнит «Лепим и варим». Появится традиционная китайская чайная «О Ти», которую открывает настоящий этнический китаец, разбирающийся в этом вопросе. Он обещает представить модные чаи с десертами, будет даже чай с сырной пенкой. Федеральная сеть «Флаффи-Флаффи» откроет у нас точку с японскими панкейками с разными начинками — как сладкими, так и нет. На место проекта «Бродский» придут «Креветки и мидии». В концепции «Шалом» запускается новое направление «Скажите «Сыр». Там будут делать раклет — швейцарское национальное блюдо из расплавленного сыра. Один из наших юнитов проведет смену концепции: на место Индии придет Северная Африка, появится авторская шаурма, другие интересные блюда Ближнего Востока. Также мы планируем расширить площадку магазина посуды и столовых приборов «Рестпроект»: он станет в несколько раз больше.



— Какие изменения стоит ждать гостям ESTORY?



— Мы постоянно думаем над улучшениями. Скоро у нас появится новая навигация, будем работать над изменением декора зала, хотим сделать более интересными наши темные зоны. Прорабатываем программу мероприятий. Некоторые из них стали постоянными и привлекают свою аудиторию каждую неделю, как, например, джазовые среды. Едва мы попробовали подсократить детскую программу по воскресеньям, как столкнулись с протестом мам, которые уже привыкли, что к нам можно привести ребенка, и его здесь займут на несколько часов. Обязательно примем участие в фестивале «Ночь музыки», сейчас занимаемся подбором артистов, которые у нас будут выступать.



— Вы начали работу над новым фудмаркетом в «Пассаже»?



— Да, мы готовы начать работу на новой площадке — предпоследнем этаже торгового центра «Пассаж». Это относительно камерный проект. Если одновременная посадка в ESTORY составляет 1 тыс. 100 мест, то в «Пассаже» мы рассчитываем на 250, то есть более чем в четыре раза меньше. Там не будет сцены, хотя запланирован своеобразный амфитеатр, где возможно проведение небольших разговорных мероприятий. В целом концепция будет более светлой, легкой, спокойной, наполненной воздухом.



Общая идея нового пространства будет той же: это место, где может собраться компания людей с разными вкусами, и каждый из них найдет что-то свое, то, что нравится именно ему, где за одним столом могут собраться и любитель мяса, и вегетарианец, и сторонник здорового питания, и гурман, и худеющая фитоняша, и качок на массе.



Участников в нем, конечно, тоже будет не так много: мы рассчитываем на 15 юнитов. Сейчас идет выбор концепций, переговоры с участниками. С уверенностью можем сказать, что самые популярные позиции из представленных в ESTORY, такие как фо-бо, паназиатская и грузинская кухня, сладости и кофе, будут и в новом пространстве. Уже существующие на площадке «Бургер Кинг» и «Суши-Маркет» будут интегрированы в новый проект.



Пока работы только начались, но полагаю, что техническое открытие мы проведем уже в III квартале этого года.













Изображения предоставлены агентством ТимДрим