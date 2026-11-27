УрБК, Москва, 27.11.2026. Россиянам навязывают программы долгосрочных сбережений (ПДС) под видом банковских вкладов. Вместо депозитов клиентам также оформляют страховые и инвестиционные продукты.

18 судебных споров и 22 обращения граждан за 2026 год, связанных с продажей таких инструментов изучили «Известия». В них фигурируют Альфа-Банк, ВТБ, Россельхозбанк, Сбербанк, Совкомбанк, Газпромбанк, ПСБ и МТС-Банк.

Случаи продажи сложных финансовых продуктов при открытии вкладов подтвердил и зампред Банка России Михаил Мамута. «Мы такие практики, безусловно, видим. Их, к счастью, сейчас не очень много, но они есть. Именно в связи со вкладами: есть такие комбинированные продукты всевозможные, когда помимо депозита ты приобретаешь еще дополнительный продукт», — отметил он.

Жалобы на подобные случаи продолжают поступать и финансовому уполномоченному, сообщили в его службе. Чаще всего речь идет об инвестиционном страховании жизни (ИСЖ) и программах долгосрочных сбережений. Это свидетельствует о сохранении на рынке мисселинга — продаж финансовых продуктов под видом других.

Эксперты говорят, что навязывание сложных финансовых инструментов вместо вкладов остается системной проблемой. Сейчас банки чаще используют более мягкие способы привлечения клиентов: например, предлагают повышенную ставку по депозиту при открытии брокерского счета или заключении договора доверительного управления. При этом мисселинг распространился на новые сегменты, включая ПДС и накопительное страхование жизни.

Наиболее уязвимы для таких практик люди пенсионного и предпенсионного возраста, отмечают эксперты. Они привыкли хранить деньги на депозитах, доверяют сотрудникам банков и зачастую располагают значительными накоплениями.

Такие практики подрывают саму идею долгосрочных накоплений и могут привести к перетоку средств в краткосрочные депозиты, сдерживая развитие фондового рынка. Для банков это чревато репутационными потерями и оттоком клиентов: негативный опыт распространяется и на окружение пострадавших, резюмируют эксперты.