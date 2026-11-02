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Власти планируют перевести пенсионные накопления в ПДС

УрБК, Москва, 02.11.2026. Минфин планирует перевести с 1 апреля 2027 года пенсионные накопления граждан в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в ведомстве. 

Речь идет о программе, запущенной в 2024 году. Под новые правила попадут накопления в негосударственных пенсионных фондах и средства так называемых молчунов — граждан, которые никогда не переводили свои накопления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) или частные управляющие компании, и чьими средствами управляет ВЭБ.РФ. Для управления средствами «молчунов» создадут специальный «уполномоченный фонд» с обязательным государственным участием.

По данным на начало 2026 года, «молчунов» насчитывалось 36,5 млн человек, а объем их средств под управлением госкорпорации составлял 2,98 трлн руб. Кроме того, перевод затронет еще 3,6 трлн руб., сосредоточенных в 24 НПФ (там хранят средства 34,4 млн застрахованных лиц).

Клиенты НПФ также перейдут в ПДС, но в рамках уже выбранного ими фонда. В ведомстве уточнили, что в течение двух лет переходного периода граждане смогут выбрать любой НПФ для управления сбережениями без потери инвестиционного дохода.

Обсуждение механизма перевода пенсионных накоплений в ПДС велось в правительстве и Государственной думе с 2025 года. В ближайшее время документ рассмотрит правительственная комиссия, после чего его внесут на обсуждение в парламент.

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