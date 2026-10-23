УБРиР предложил вклад под 20% годовых при оформлении программы долгосрочных сбережений

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил онлайн-вклад «Акцент на будущее» со ставкой до 20% годовых при одновременном оформлении договора по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Вклад открывается на 90 дней, минимальная сумма составляет 2 тыс. руб. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрены, проценты выплачиваются в конце срока. Один клиент может открыть только один такой вклад.

Ставка складывается из базовых 11% годовых и дополнительной ставки 9 процентных пунктов. Для ее получения необходимо в течение 10 дней дистанционно заключить договор ПДС с негосударственным пенсионным фондом «Ренессанс Накопления». Первый взнос по договору должен быть не меньше суммы вклада. Оформление договора ПДС в офисе банка не дает права на повышенную ставку.

«Мы пошли им навстречу и дополнили функционал приложения возможностью открыть вклад и оформить ПДС онлайн. В этом случае минимальная сумма открытия вклада составит всего 2000 рублей, что дает возможность диверсифицировать накопления при минимальном бюджете. Если Вы планировали присоединиться к программе долгосрочных сбережений, то вклад «Акцент на будущее онлайн» поможет сделать это дистанционно. Каждый клиент получит приятный бонус от банка в виде повышенных процентов по вкладу на три месяца», — отметила руководитель блока развития бизнеса привлечения пассивов департамента розничного бизнеса УБРиР Татьяна Золотухина.

При досрочном закрытии вклада проценты пересчитают по ставке «до востребования» за весь период размещения средств. Подробные условия опубликованы на сайте банка.

Программа долгосрочных сбережений предусматривает возможность государственного софинансирования взносов в размере до 36 тыс. руб. в год, получения налогового вычета, а также инвестиционного дохода от НПФ.