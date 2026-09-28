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УБРиР запустил вклад на 270 дней со ставкой до 18% годовых

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил вклад «Осенний марафон» сроком на 270 дней со ставкой до 18% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.

При подключении пакета «Все под контролем +» эффективная ставка по вкладу составляет 13,79% годовых. В первые 30 дней действует ставка 18% годовых, с 31-го по 150-й день — 13,2%, с 151-го по 270-й день — 12%. Минимальная гарантированная ставка составляет 11,2% годовых.

«Срок действия вклада — девять месяцев. Благодаря этому клиент может зафиксировать ставку на 270 дней и получить максимум дохода от марафонской дистанции. Аналогичных предложений на рынке практически нет. Разумеется, что выдержка, проявленная на такой длинной дистанции, будет вознаграждена ощутимой премией. И добавим, что клиент может гибко распоряжаться начисленными процентами, а количество самих договоров на вклад не ограничено», — отметила руководитель блока развития бизнеса привлечения пассивов департамента розничного бизнеса УБРиР Татьяна Золотухина.

Проценты по вкладу выплачиваются каждые 30 дней. Клиент может оставить начисления на вкладе для капитализации либо снять их. Также доступна настройка ежемесячного автоматического перевода процентов на карточный счет.

Минимальная сумма открытия вклада составляет 50 тыс. руб., максимальная сумма одного договора — 1 млн руб. Количество договоров на одного клиента не ограничено. Вклад можно пополнять в течение всего срока, а частичное снятие средств возможно в пределах суммы капитализированных процентов. При досрочном изъятии средств применяется ставка 0,01% годовых.

Пакет «Все под контролем +» стоимостью 299 руб. в месяц увеличивает стандартную ставку по вкладу на 2 процентных пункта и позволяет снимать средства без потери процентов. Пакет также включает СМС-информирование и бесплатные переводы по реквизитам в интернет-банке, а также два бесплатных перевода в отделениях банка.

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