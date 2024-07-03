УБРиР запустил новый вклад на три месяца

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) ввел в линейку вкладов новый продукт — ...11.03.2024 УБРиР предложил новым клиентам открытие вклада на три месяца под 18% годовых
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предложил новым клиентам открытие ...02.10.2023 УБРиР предложил вклад «Быстрый старт» со ставкой 14% годовых для новых клиентов
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предложил клиентам, которые ранее не ...20.09.2018 УБРиР запустил акционный вклад для физлиц с повышенной ставкой
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил с 20 сентября акционный вклад ...16.10.2014 ОАО «УБРиР» предлагает более выгодные условия по пяти вкладам в линейке банка
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2014. Уральский банк реконструкции и развития с 14 октября предлагает для клиентов более ...