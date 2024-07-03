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УБРиР запустил новый вклад на три месяца

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил новый вклад «Успешный» с меняющейся ставкой. Минимальная сумма депозита составляет 50 тыс. руб. Пополнения не предусмотрены. Проценты выплачиваются каждый месяц, их можно снять или добавить к телу вклада. Срок вклада — 90 дней. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

УБРиР запустил новый вклад на три месяца

При подключении пакета услуг «Все под контролем» (за 299 рублей) ставка по вкладу будет выше на 2 п. п. В этом случае доходность в первые 30 дней составит 23% годовых, с 31 по 60 день — 21% годовых, с 61 по 90 дней — 19% годовых. Также пакет «Все под контролем» позволяет снимать до 50 тыс. руб. без потери процентов.

«Мы разработали вклад «Успешный» как универсальное предложение, которое будет востребовано как нашими постоянными клиентами, так и теми, кто еще не пользовался нашими сберегательными продуктами. Срок вклада при такой привлекательной доходности небольшой. Если вы копите на крупную покупку, то вклад «Успешный» за три месяца даст ощутимую прибавку к вашим сбережениям», — отметила управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Татьяна Золотухина.

Полные условия по вкладам и накопительным счетам можно узнать на сайте банка.

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР
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