К программе долгосрочных сбережений подключились более 5 млн россиян

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предоставил клиентам возможность ...27.08.2024 Свердловская область вошла в топ-5 участников программы долгосрочных сбережений
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2024. Свердловская область заняла пятое место по количеству участников программы долгосрочных ...25.05.2016 ПФР задержал перечисление 2,93 млрд рублей в НПФ по программе софинансирования пенсий
Пенсионный фонд (ПФР) впервые задержал перечисление средств, которые должны были поступить в негосударственные ...25.05.2016 ПФР задержал перечисление 2,93 млрд рублей в НПФ по программе софинансирования пенсий
УрБК, Москва, 25.05.2016. Пенсионный фонд (ПФР) впервые задержал перечисление средств, которые должны были поступить в ...19.05.2011 Пенсионный фонд РФ получил из бюджета РФ 3,4 млрд. рублей на софинансирование взносов, произведенных участниками программы государственного софинансирования пенсий
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2011. Пенсионный фонд Российской Федерации получил из бюджета РФ 3,4 млрд. рублей на ...