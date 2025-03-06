К программе долгосрочных сбережений подключились более 5 млн россиян

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предоставил клиентам возможность ...

УБРиР предоставил клиентам возможность участвовать в Программе долгосрочных сбережений

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2024. Свердловская область заняла пятое место по количеству участников программы долгосрочных ...

Свердловская область вошла в топ-5 участников программы долгосрочных сбережений

ПФР задержал перечисление 2,93 млрд рублей в НПФ по программе софинансирования пенсий

Пенсионный фонд (ПФР) впервые задержал перечисление средств, которые должны были поступить в негосударственные ...