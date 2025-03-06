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Вчера, 16:03

К программе долгосрочных сбережений подключились более 5 млн россиян

УрБК, Москва, 20.06.2025. К программе долгосрочных сбережений (ПДС) подключились свыше 5 млн жителей России. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков на ПМЭФ, пишет «Коммерсантъ».

Россияне действительно активно присоединяются к ПДС. По данным Банка России, объем средств на их счетах к началу июня достиг 365 млрд руб. В тройке лидеров НПФ Сбербанка (куда вложили свои средства более 3,5 млн человек), «ВТБ Пенсионный фонд» (916 тыс.) и «Газфонд» (200 тыс.).

Напомним, что программа была запущена в прошлом году. Она позволяет гражданам переводить накопительную часть пенсии в негосударственные пенсионные фонды с государственным софинансированием взносов.

По оценкам экспертов, к концу года количество участников программы может вырасти до 10 млн человек, а совокупный объем средств на счетах может достигнуть 700 млрд руб.
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