Почти 80% россиян не разбираются в пенсионных накоплениях

В Свердловской области 17% жителей не откладывают деньги и не имеют сбережений

Более четверти россиян (27%) откладывают деньги на «черный день», опасаясь увольнения, следует из данных опроса ...

Более четверти россиян откладывают деньги на случай увольнения

УрБК, Москва, 17.08.2016. Более четверти россиян (27%) откладывают деньги на «черный день», опасаясь увольнения, ...

ВЦИОМ: Более четверти россиян откладывают деньги на случай увольнения

УрБК, Москва, 12.10.2015. Большинство жителей России — 69% — не готовы воспользоваться ипотечным кредитом. Об этом ...

Более 50% россиян не могут жить без Интернета

В России 25% женщин и 20% мужчин готовы отказаться от секса ради доступа в Интернет, при этом более половины граждан ...