Почти 80% россиян не разбираются в пенсионных накоплениях

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2021. Согласно опросу, проведенному hh.ru и компанией «Деньги вперед», 17% жителей ...17.08.2016 Более четверти россиян откладывают деньги на случай увольнения
Более четверти россиян (27%) откладывают деньги на «черный день», опасаясь увольнения, следует из данных опроса ...17.08.2016 ВЦИОМ: Более четверти россиян откладывают деньги на случай увольнения
УрБК, Москва, 17.08.2016. Более четверти россиян (27%) откладывают деньги на «черный день», опасаясь увольнения, ...
УрБК, Москва, 12.10.2015. Большинство жителей России — 69% — не готовы воспользоваться ипотечным кредитом. Об этом ...10.08.2012 Более 50% россиян не могут жить без Интернета
В России 25% женщин и 20% мужчин готовы отказаться от секса ради доступа в Интернет, при этом более половины граждан ...