Сегодня, 18:01

Почти 80% россиян не разбираются в пенсионных накоплениях

УрБК, Москва, 08.08.2025. 77% россиян не разбираются в формировании пенсионных накоплений, не интересуются этим и не готовы использовать программу долгосрочных сбережений (ПДС). Такие данные следуют из совместного исследования негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Достойное будущее» и Финансового университета, сообщают «Ведомости».

По данным исследования, о программе долгосрочных сбережений (ПДС) слышали 69% опрошенных. Однако 45% респондентов не заинтересованы в переводе туда своих накоплений, а 29% сообщили, что не имеют времени разбираться в программе. Также 22% не готовы планировать сбережения на длительный срок, 16% не доверяют цифровым системам, а 5% не привлекает процесс сбора документов.

При этом, согласно опросу, 48% готовы воспользоваться возможностью управления замороженными сбережениями и переводом их в личные. С другой стороны, 38,7% не знают, как это работает, не интересуются этим и не готовы разбираться в вопросе.

Отмечается, что интерес к управлению накоплениями чаще проявляют представители среднего класса. Среди мужчин этой возможностью готовы воспользоваться 50%, а среди женщин — 47%.
