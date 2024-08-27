УБРиР предоставил клиентам возможность участвовать в Программе долгосрочных сбережений

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2024. Свердловская область заняла пятое место по количеству участников программы долгосрочных ...23.08.2023 УБРиР повысит доходность коротких депозитов
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по депозитам ...27.07.2023 УБРиР увеличил ставки по вкладам до 10,5%
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по вкладам «Правильный ...11.07.2023 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о долгосрочных сбережениях граждан
УрБК, Москва, 11.07.2023. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений ...29.06.2023 Госдума одобрила законопроект о долгосрочных сбережениях граждан РФ
УрБК, Москва, 29.06.2023. Государственная дума в третьем чтении одобрила законопроект о запуске долгосрочных сбережений ...