УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предоставил клиентам возможность участвовать в Программе долгосрочных сбережений с софинансированием от государства, сообщает пресс-служба банка.Отмечается, что с помощью этого инструмента клиенты могут сформировать подушку финансовой безопасности, а при достижении пенсионного возраста (или через 15 лет выплаты взносов) — получить привлекательную прибавку к пенсии. Дополнительными преимуществами программы являются государственные гарантии и софинансирование до 36 тыс. руб. в год.«Этот продукт часто сравнивают с вкладом на очень длительный срок. Но в сравнении с вкладом, программа долгосрочных сбережений обладает рядом преимуществ. Во-первых, государство в течение нескольких лет будет переводить на ваш счет до 36 тыс. руб. в год. Ваши средства застрахованы государством на сумму до 2,8 млн руб. На сберегательные взносы Вы получите налоговый вычет в размере 13% (до 52 тыс. руб. в год). Чтобы уберечь Ваши сбережения от инфляции и преумножить их, негосударственный пенсионный фонд будет их инвестировать, что тоже даст доходность. Немаловажно, что средствами из программы долгосрочных сбережений можно оплачивать дорогостоящее лечение», — отметила управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Татьяна Золотухина.