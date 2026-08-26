«Мягкая сила» для Банка России

Банк России активно продвигает участие креативных индустрий в повышении финансовой грамотности населения и борьбе с мошенничеством. Регулятор рассматривает креативную экономику как инструмент «мягкой силы», который позволяет привлекать внимание людей к сложным финансовым вопросам и формировать необходимые поведенческие привычки. Об этом говорили участники пленарной дискуссии «Креативная экономика и финансовая культура: развитие партнерства в регионах», прошедшей в Екатеринбурге в рамках фестиваля креативных индустрий.

Одним из первых мероприятий стала встреча представителей финансового сектора и креативного сообщества на площадке «Салют». Фестиваль стал местом для разговора о возможностях совместных проектов.

«Целью таких мероприятий является привлечение представителей креативных индустрий к реализации стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры», — заявил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, выступивший по видеосвязи.

По его словам, креативные индустрии способны воздействовать на поведение людей сильнее традиционных инструментов. «Креативная индустрия создает эффективные инструменты мягкой силы, которые способны внедрить привычки», — отметил Н. Журавлев. «Это работает глубже прямой социальной рекламы, потому что меняет не мнение, а поведение».

Для Банка России повышение финансовой грамотности — это не только обучение граждан использованию финансовых инструментов, но и формирование способности принимать взвешенные решения в повседневной жизни.

Заместитель председателя Банка России Михаил Мамута подчеркнул, что россияне постоянно взаимодействуют с финансовым рынком, совершая платежи, оформляя кредиты, страховки и вклады.

«Проблема в том, что когда мы говорим о финансовой культуре, мы говорим не просто о знаниях. Это больше о грамотности. Мы говорим о том, что человек должен в нужный момент времени суметь этими знаниями воспользоваться», — сказал зампред регулятора.

Одним из наиболее серьезных вызовов он назвал мошенничество. По его словам, это серьезный, системный вызов, «на который нужны такие же системные ответы». Финансовые риски, по его словам, не ограничиваются действиями аферистов: гражданин может столкнуться с невыгодным предложением или недобросовестным поведением участника рынка.

Именно здесь регулятор видит возможность для сотрудничества с креативным сектором. Зампред ЦБ РФ отметил, что современный человек живет в условиях информационного изобилия, поэтому ему сложно выделить действительно необходимые данные. «А идея заключается в том, что креативные индустрии могут и помогают это внимание зацепить», — отметил он.

После привлечения внимания человеку можно предложить необходимую информацию в понятной и интересной форме. «Вот здесь креативные индустрии — наши просто незаменимые помощники и союзники», — сказал М. Мамута.

Банк России уже реализует проекты, в которых финансовое просвещение соединяется с креативными форматами. Среди них спикер назвал онлайн-уроки для школьников с цифровыми героями и аватарами, занятия для пенсионеров и подкасты. «Мы не всегда знаем ответы. Мы ставим вопрос. И вот здесь в поиске ответов, мы верим в то, что креативные индустрии могут и обязательно нам в этом помогут», — заключил зампред Банка России.

Регулятор намерен развивать это сотрудничество не только на федеральном, но и на региональном уровне. В начале года Банк России провел исследование среди представителей креативных индустрий. 63% представителей считают, что разработка проектов, в которых есть тема финансовой грамотности, важна, добавил Михаил Мамута.

Представители отрасли также говорят о нехватке собственных знаний и ресурсов. Банк России предлагает не только заказывать или поддерживать готовые проекты, но и помогать креаторам самим разбираться в финансовой тематике. «Во-первых, мы готовы и уже начали учить креативную индустрию», — ответил на запрос представитель регулятора. По его словам, регулятор располагает инструментами информационной и финансовой поддержки проектов.

Участники дискуссии подчеркнули, что такое партнерство должно быть двусторонним. Врио директора НИФИ Минфина России Глеб Покатович отметил, что финансовая культура необходима самим представителям креативного бизнеса — от управления денежными потоками до налогов и контрактных отношений.

«С точки зрения партнерства, именно партнерства, с креативными индустриями, я вот здесь далек от мысли о том, что здесь должны быть отношения, заказчик–исполнитель, это именно партнерство», — сказал Г. Покатович.

По его словам, в перспективе точечные проекты должны уступить место системной работе. В качестве одного из направлений он привел использование медиаконтента для финансового просвещения. «И, казалось бы, это детская продукция, но ее смотрят вместе с родителями. Люди готовы, и дети, и, собственно, их родители готовы воспринимать разные сюжеты вот такого рода обучения, которые интегрированы в медиаконтент», — сказал врио директора НИФИ Минфина России.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отметил, что финансовая грамотность напрямую связана с повседневной жизнью жителей региона. По его словам, с мошенничеством сталкиваются многие семьи, а ущерб от действий аферистов может иметь не только материальные, но и психологические последствия. «Поэтому давайте так сразу просто определимся, что наша общая задача как-то вносить вклад в борьбу с этим злом», — сказал Д. Ионин.

Он связал эту задачу с возможностями креативного сектора, который способен говорить с широкой аудиторией через понятные образы и форматы. «Но когда мы объединяемся вместе, придумаем, как ярко из точки попасть в образы. Это совсем другое дело», — отметил замгубернатора. По его словам, регион уже проводит мероприятия по противодействию мошенничеству совместно с Банком России и другими финансовыми организациями, а сотрудничество с креаторами позволяет расширить такую работу.

Заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Мария Осипова обратила внимание на другую сторону вопроса — финансовую культуру самих представителей креативной экономики. По ее словам, успешному творческому проекту для масштабирования недостаточно только сильной идеи. «А когда мы говорим про продажи или про тиражирование своего проекта, про масштабирование своего творческого проекта, то речь идет уже здесь прежде всего про экономику, про маркетинг, про инженерию», — сказала М. Осипова.

Она считает важным научить представителей креативных индустрий пользоваться финансовыми инструментами для развития бизнеса. «Нам кажется, важно научить людей управлять денежными потоками, объяснять важность разделения личных финансов и бизнес-финансов», — сказала М. Осипова. По ее словам, такая работа должна помогать талантливым предпринимателям не бояться финансовых инструментов, а воспринимать их как возможность для масштабирования проектов.

Региональный управляющий Екатеринбургского филиала Альфа-Банка Елена Разумовская рассказала о практических образовательных проектах банка. По ее словам, за последние полтора года в Свердловской области было проведено 350 уроков финансовой грамотности для школьников, 130 лекций для студентов и 260 мероприятий для пенсионеров. «В условиях быстро меняющегося финансового мира умение управлять личными финансами становится неотъемлемой частью жизни каждого», — сказала Е. Разумовская.

Она также предложила представителям креативного сообщества обращаться к финансовым организациям с собственными идеями. «Мы открыты к обучению, мы открыты к сотрудничеству. Пожалуйста, есть какие-то идеи — приходите», — сказала Е. Разумовская.

Еще одним направлением дискуссии стала возможность поиска новых механизмов финансирования креативных проектов. Представитель Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев рассказал о существующих инструментах поддержки и возможности использовать цифровые финансовые активы для отдельных проектов. По его словам, ассоциация уже поддержала около 350 проектов, причем более трети из профинансированных относятся к креативным форматам — играм, видео и спектаклям.

Эльман Мехтиев рассказал и о планах развивать механизм перенаправления креативных проектов в региональные структуры. «Мне кажется, необходимо соединить два потока. Там, где нет дохода физического лица и там, где вы хотите доход физического лица. Но и отказаться мы не имеем права. Давайте не будем менять эту структуру, но мы вам поможем найти того, кто выпустит вот этот самый цифровой финансовый актив», — сказал он.

По словам Э. Мехтиева, для креативного бизнеса важен не только поиск финансирования, но и возможность получить экспертную и информационную поддержку. «Мы поддержали 350 проектов. Но это поддержка не только финансовая, это экспертно-аналитические консультационные, это информационные», — сказал он.

Свердловская область уже имеет опыт такого взаимодействия. В 2023 году Уральское главное управление Банка России совместно с Гуманитарным университетом поддержало студенческую инициативу и провело I Межвузовский интернациональный фестиваль финансовой грамотности для иностранных студентов. На одной площадке собрались более 100 студентов из 16 стран.

Организатором проекта была медиаменеджер Александра Анцевич. Впоследствии она отмечала, что финансовое просвещение стало важной частью интеграции иностранных студентов в российское общество.

«Идея создания фестиваля финансовой грамотности для иностранных студентов — это прежде всего желание затронуть все сферы общественной жизни при интеграции иностранных молодых людей в культуру и общество нашей страны», — говорила А. Анцевич.

По ее словам, обязательным условием проекта было участие специалистов Банка России. «Найти ответы в интернете — это одно. Другое дело, когда ты можешь лично задать все интересующие вопросы представителям центральных органов финансовой системы страны», — отмечала организатор проекта.

На фестивале 2023 года студентам рассказывали о национальной платежной системе «Мир», Системе быстрых платежей, способах финансового мошенничества и методах защиты от аферистов. Отдельная программа была посвящена выявлению поддельных банкнот.

Опыт региона, по мнению участников нынешней дискуссии, можно развивать дальше. Креативные кластеры Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства способны стать постоянными площадками взаимодействия Банка России и представителей креативной экономики. Регулятор готов передавать в регионы проекты и инициативы, а креаторы — предлагать собственные форматы.

Н. Журавлев отметил, что именно создание таких точек входа сегодня необходимо отрасли. «На площадках в Москве, в Нижнем Новгороде, в Твери я слышал одну и ту же мысль: не хватает не амбиций, а точек входа. Нет понимания, кому можно предложить идею», — сказал он.

По его словам, проводимые в регионах конференции должны помочь сформировать такую инфраструктуру взаимодействия. «Будущее принадлежит тем регионам, где креативный класс не просто создает контент, а становится носителем финансовой культуры», — подчеркнул Н. Журавлев.

Финансовое просвещение становится для креативных индустрий новым направлением для создания контента и проектов. Для Банка России это возможность говорить с аудиторией на понятном ей языке и с позиции «мягкой силы». Для региональных кластеров — шанс стать площадкой, где государственный регулятор, финансовые организации и креативный бизнес смогут регулярно создавать совместные продукты.