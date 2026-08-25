Креативные индустрии ищут новые рынки в Екатеринбурге

Международный фестиваль креативных индустрий открылся во вторник в Екатеринбурге. На мероприятие зарегистрировались более 4 тыс. человек, своими знаниями и опытом делятся 20 экспертов из 11 стран. В течение четырех дней площадки города станут местом встреч предпринимателей, представителей кино, моды, дизайна и других креативных отраслей, а также обсуждения перспектив выхода российских проектов на новые рынки.

Фестиваль проходит в Екатеринбурге уже в третий раз и второй год подряд имеет международный статус. Глава города Алексей Орлов отметил, что за это время мероприятие выросло из локальной инициативы в международную площадку.

«Фестиваль стал полноценной международной платформой. Приятно видеть, что на фестиваль сегодня зарегистрировались более 4 000 человек, единомышленников. А своим опытом делятся 20 экспертов из 11 стран мира. Это доказывает, что Екатеринбург — город, открытый для глобальных идей и творческого диалога. В ближайшие четыре дня наш город превратится в одну большую креативную лабораторию», — сказал А. Орлов.

По его словам, развитие креативных индустрий для Екатеринбурга связано уже не только с культурой и городской средой, но и с экономикой. Фестиваль объединил несколько городских площадок, где проходят деловые и образовательные мероприятия, встречи и профессиональные дискуссии.

«Для Екатеринбурга развитие креативных индустрий — это уже не только про идеи, культуру и городскую среду, но и про экономику. Креативная экономика региона растет на 16% в год быстрее, чем в среднем по УрФО и России. Вклад креативных направлений в экономику Екатеринбурга составляет примерно от трех до четырех процентов или порядка 100 млрд рублей. И в ближайшие 5 лет мы рассчитываем увеличить этот показатель вдвое, а доля субъектов креативной экономики среди субъектов малого и среднего предпринимательства примерно на 40%», — заявил глава города.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что креативная экономика становится одним из стратегических направлений развития региона. По его словам, в области насчитывается более 13 тыс. субъектов МСП, работающих в этой сфере, а Свердловская область входит в число лидеров наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

В регионе представлены декоративно-прикладное и ювелирное искусство, дизайн, мода, архитектура, кино, музыка, издательское дело и другие направления. Власти намерены помогать предпринимателям не только с финансированием, но и с поиском партнеров и новых рынков.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин заявил, что именно деловая составляющая должна стать одним из ключевых результатов подобных мероприятий.

«Творческий продукт — эксклюзивная вещь, но чем он доступнее, тем выше на него спрос. Задача областных властей — выстроить деловую составляющую мероприятий, связанных с креативными индустриями. Как бы банально не звучало, но чем успешнее предприниматель, тем больше налогов получает бюджет Свердловской области. Поэтому власть должна оказывать поддержку», — сказал Д. Ионин.

По его словам, в этом году особое внимание уделено киноиндустрии. В Екатеринбург приехали кинопродюсеры, закупщики и прокатчики из российских регионов и других стран. Д. Ионин отметил, что регион рассчитывает на новые контракты и считает перспективным развитие экспорта креативного продукта.

Одной из обсуждаемых тем на фестивале стало сотрудничество России и Китая в киноиндустрии. Дистрибьютор и продюсер Лян Цзяшань предложила расширять взаимодействие от полнометражного кино к сериалам, анимации, контенту блогеров и социальным сетям.

«Первый — от кино к визуальному контенту в целом. Сериалы, контент блогеров, социальные сети — это все является важными носителями культуры. Сегодня молодой китаец может узнать о России не из фильмов, а из короткого видео», — сказала она.

По мнению Лян Цзяшань, перспективным направлением также может стать использование технологий искусственного интеллекта. Она отметила, что российские и китайские компании способны совместно создавать новые форматы кинопроизводства и контента.

Она указала на существующие проблемы в продвижении российских фильмов на китайском рынке. Среди них — различия в зрительских привычках, особенности сценариев и несинхронные релизы. По ее мнению, российским и китайским сценаристам необходимо работать вместе уже на раннем этапе создания проекта, а продвижение фильма в другой стране должно начинаться задолго до премьеры.

Актер Юрий Колокольников на дискуссии отметил, что в условиях информационного переизбытка создателям контента приходится бороться не только за зрителя, но и за его внимание.

«В современном мире мы боремся уже не за зрителя, а за две секунды его внимания. Потому что его отвлекают приложения, доставки, рилсы, чего тамтолько нет», — сказал Ю. Колокольников.

По его мнению, для успешного развития креативного проекта прежде всего необходимо понимать собственную идентичность и темы, которые действительно волнуют автора.

«Любое созидание, наверное, как это ни пафосно звучит, но это правда. Оно начинается с самого тебя, с того, что тебя волнует», — отметил актер.

Стилист, телеведущий и создатель собственного бренда Александр Рогов призвал предпринимателей не воспринимать выход на зарубежные рынки как единственный показатель успеха. По его мнению, многим российским компаниям необходимо сначала разобраться с продуктом, целевой аудиторией и бизнес-моделью на внутреннем рынке.

«Может быть, мы на своем сосредоточимся? Здесь есть что делать, здесь есть кого учить, здесь есть кому рассказывать, здесь есть кого одевать, здесь есть кому продавать», — сказал А. Рогов.

Он отметил, что международное развитие возможно, однако требует четкого понимания целей бизнеса.

«Поймите, для чего вы работаете, зачем вы хотите пойти на экспорт, или зачем вы хотите развиваться внутри страны, что вы хотите продавать, кому вы хотите создавать конкуренцию, с кем вы хотите работать, как вы будете работать, какой у вас бюджет, кто будет вас поддерживать и так далее», — заявил стилист.

Примером, осветившим подробности развития креативного бизнеса, стала история основательницы бренда «БикБруч» Олеси Журавлевой. По ее словам, после того как Александр Рогов отметил ее брошь, спрос на изделия резко вырос, а бренд начал развиваться и выходить на зарубежные рынки. При этом первые попытки работать за пределами России оказались неудачными.

«Я очень хотела быть представленной в Париже. Мы были представлены в небольшом бутике на Елисейских полях. Но это был печальный опыт. Я это принимаю как раз так, как рассказал Александр, я была морально и физически к этому не готова. И также мы были представлены в Дубае, тоже не очень такой хороший опыт. Но я все-таки, моя стратегия по жизни — это пробовать что-то новое», — сказала О. Журавлева.

Сейчас предпринимательница делает ставку на рынки Востока и Казахстан. «А сейчас мы больше направлены на Восток. Я изучаю китайский и очень часто меня спрашивают: «Какая у тебя мечта? Наверное, ты там в Париже хочешь или еще где-то?» Я говорю: «Нет, я все-таки очень люблю город Шанхай и хочу быть представленной там»», — сказала она.

По словам О. Журавлевой, бренд также работает с зарубежными клиентами из США, Китая и Австралии.

Еще одним направлением обсуждения стало использование креативных индустрий для повышения финансовой грамотности. Заместитель председателя Банка России Михаил Мамута отметил, что традиционные способы передачи информации не всегда позволяют достучаться до аудитории в условиях информационного переизбытка.

«Креативная индустрия — это тот набор инструментов, который позволяет привлечь внимание и заинтересовать человека, дать ему эмоции, дать не только сухие факты, но дать эмоции, дать впечатление», — сказал М. Мамута.

По его словам, Банк России уже использует возможности кино, музыки, подкастов, стендапа и других форматов в образовательных проектах.

«Мы видим уже сейчас, что участие креативных индустрий в реализации стратегии имеет многообразный характер. Это и киноиндустрия, это и музыка, это и подкасты, это и стендап, и многое-многое другое», — отметил он.

Фестиваль креативных индустрий в Екатеринбурге продлится до 28 августа. В его программе — деловые и образовательные мероприятия, встречи с экспертами, переговоры представителей бизнеса и обсуждение новых возможностей для развития и продвижения российских креативных проектов.