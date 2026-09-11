ФинГрамотные креативы

В конце августа в Банке России объявили о планах искать новые каналы коммуникации и использовать самые современные технологии и подходы для программ, связанных с повышением финансовой грамотности населения.

Большие надежды ЦБ возлагает на креативные индустрии, о чем в конце августа в Екатеринбурге на площадке кластера «Салют» говорил зампредседателя ЦБ РФ Михаил Мамута. Еще в начале года регулятор провел исследование, согласно которому 63% участников отрасли считают, что разработка проектов, в которых есть тема финансовой грамотности, важна. В совместном сотрудничестве Банка России и представителей креативных индустрий уже появилось несколько перспективных направлений, по которым ЦБ готов оказывать финансовую, административную и методическую помощь.

Креатив и деньги

«Установочная» дискуссия «Креативная экономика и финансовая культура: развитие партнерства в регионах» была организована Банком России в рамках Международного фестиваля креативных индустрий, при поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). На одной площадке собрались представители финансового сектора, власти, культуры, блогеры, предприниматели и другие участники креативной экономики.

Михаил Мамута поделился ценностью возможностей креативных индустрий для развития финансового рынка и призывал предлагать эксклюзивные формы сотрудничества и новые проекты.

«Главная сила креативных индустрий — в их эмоциональности, способности вызвать отклик у человека. Это очень важно, когда мы говорим о финансовой культуре, рассказываем о том, как не стать жертвой мошенников, планировать семейный бюджет, грамотно инвестировать. Для важных слов нужно находить правильную форму, и здесь вклад креативных индустрий — кино, музыки, стрит-арта и многих других — неоценим», — отметил Михаил Мамута.

Начальник Уральского главного управления Банка России Марина Мясникова тоже говорила о необходимости искать эмоциональный язык для разговора о финансовой грамотности. По ее словам, одних лекций недостаточно, а эмоции и вовлечение помогают сделать ответственное отношение к финансам частью повседневного поведения. Уральское ГУ Банка России при этом обозначило готовность развивать взаимодействие с представителями креативных индустрий, в том числе и в региональном ключе.

Вузы на острие

В современном мире реклама и связи с общественностью — одна из тех сфер, где коммуникационный продукт создается и вокруг содержания, и вокруг способа его подачи. Студенты, которые сегодня учатся придумывать кампании, визуальные концепции, выставки, цифровые сервисы и социальные проекты, уже завтра будут определять язык коммуникации брендов, государства и общественных институтов. Поэтому на мероприятии в «Салюте» были представители студенческих команд, которые в рамках проектной работы в ходе образовательного процесса предлагают решения для финансового просвещения.

Студенты направления «Реклама и связи с общественностью» Института Экономики и Управления УрФУ уже проработали несколько перспективных кейсов, посвященных финансовой безопасности. Агентство ознакомилось с этими проектами.

Деньги без стыда

Один из них — «ФинГрам», социально-просветительская платформа на стыке финансовой грамотности и ментального здоровья. Авторы «ФинГрама» отталкиваются от проблемы, которая обычно остается за рамками разговоров и методичек. Молодой человек может знать базовые правила безопасности, но все равно оказаться жертвой мошенников (и очень часто ей оказывается). После этого возникает другая проблема — психологическая: человек стесняется признаться в случившемся, боится осуждения и предпочитает скрывать собственную ошибку.

«Когда мы задумались о проекте про финансовое мошенничество, направленное на студентов и подростков, я вспомнила собственный опыт, и это была не столько финансовая история, сколько психологическая», — рассказывает студентка Марина Швецова.

По ее словам, когда человек видит истории обмана, он часто думает, что с ним такого никогда не случится. Попавшимся на уловки мошенников общество навешивает ярлыки «невнимательный», «недалекий», «глупый». Часто именно жертву считают отчасти виновной в совершенном в ее же отношении преступлении. По мнению группы, именно такая реакция общества заставляет пострадавших замыкаться в себе, не обращаться в следственные органы и не делиться опытом.

Поэтому команда предлагает говорить о мошенничестве через реальные обезличенные истории. Ударной частью проекта должна стать интерактивная выставка «Неловкие истории о деньгах». Посетителям предлагают знакомиться с кейсами других людей и предоставляют возможность анонимно рассказывать о собственном опыте.

«Нам захотелось снять эту стигму с людей, которые пострадали. На выставке мы показываем истории тех, кто не побоялся честно и как есть рассказать о своей неловкой ситуации, чтобы люди, которые попали в такую же, не думали, что они одни такие. Ведь это может случиться абсолютно с каждым», — отмечает М. Швецова.

Эту же идею развивает Карина Евстюхова. «Выставка «Неловкие истории о деньгах» основана на реальных историях студентов, которые столкнулись с мошенничеством. Масштаб этой проблемы огромен, но среди студентов не принято говорить о ней вслух — люди боятся осуждения и остаются один на один с трудностями», — говорит она.

«Главное, что мы хотели донести: жертва — не неудачник, а человек, чей опыт может помочь другим. Наш проект про то, чтобы о таких историях говорили открыто и чтобы каждый, кто столкнулся с мошенничеством, мог получить помощь и поддержку», — добавляет К. Евстюхова.

Студентка Виктория Чуфистова отмечает, что при подготовке проекта команда изучала аналитические материалы, распространенные схемы мошенничества и рекомендации по безопасности на сайте Центрального банка РФ.

«Мы решили рассмотреть проблему как с информационной, так и с человеческой стороны — показать эмоции и последствия, с которыми сталкиваются пострадавшие», — говорит она.

Идея в том, чтобы заменить культуру стыда культурой осознанной безопасности. Авторы рассчитывают одновременно повысить осведомленность молодежи о мошеннических схемах и снизить травмирующий барьер, из-за которого пострадавшие не готовы обсуждать произошедшее. Проект должен стать междисциплинарным — необходимо привлекать психологов, которые помогут перевести случаи мошенничества из поля личной драмы в поле осознанного жизненного опыта.

Для креативной индустрии представлена готовая задача: превратить чувствительную тему в историю, которая вызывает не страх и чувство вины, а желание разобраться и предупредить других. Для банков и финансовых организаций существует окно возможностей — подключиться к созданию контента как партнеры. Для Банка России это интересно новым нативным форматом коммуникации с молодежью, который можно масштабировать за пределы одной аудитории или одной площадки.

Финансовый навигатор для иностранцев

Другой студенческий проект — «ИнФинСтуд» — решает другую конкретную проблему: как помочь иностранным студентам разобраться в российской финансовой системе.

Интернациональная команда студентов провела серию глубоких интервью с иностранными учащимися и на основании их опыта выделила несколько основных барьеров. Среди них — сложности с открытием банковского счета, денежными переводами из-за границы, использованием русскоязычного онлайн-банкинга, отменой платежей и подписок, а также риски мошенничества и блокировок.

Участница рабочей группы, студентка Чан Тхуй Тьи из Вьетнама, рассказала, как проводила исследования и как ее изменил проект: «Этот проект стал для меня настоящим финансовым университетом. Работая, я изучила те вещи, о которых раньше и не задумывалась. До проекта я сама избегала заходить в отделения банков, потому что боялась не понять сотрудников. Теперь я сама хожу в Сбер для консультаций, знаю какие вопросы задавать, и даже помогаю своим землякам открывать счета. Это очень сильное ощущение — быть навигатором по финансовой системе, а не ее жертвой».

При этом проблемы, с которыми сталкиваются иностранные студенты, в проекте подтверждаются конкретными историями. Вместо теоретического курса авторы предлагают «Финансовый навигатор для иностранного студента в Екатеринбурге» — визуальный гайд, который должен объяснять финансовые процедуры буквально пошагово. В нем планируется разобрать путь от оформления сим-карты и получения ИНН до открытия банковского счета, дать инструкции по переводам и онлайн-банкингу, объяснить, как отменять подписки и что делать в случае мошенничества.

Отдельный акцент сделан на визуальной подаче. Авторы планируют рассмотреть проблему через опыт реальных иностранных студентов. Именно через их ситуации предполагается показывать типичные проблемы и способы их решения. Помимо самого гайда команда запланировала запустить чат-бот и волонтерское сопровождение, чтобы пользователь мог получить помощь в конкретной ситуации.

Такой подход максимально близок к работе глобальных проектов. Студенты выяснили, с какими проблемами сталкиваются их иностранные сверстники, а затем уже стали проектировать целевую коммуникацию.

От идеи к системе

В чем же заключается практический смысл взаимодействия Банка России с системой высшего образования для креативных индустрий?

Регулятор обладает эксклюзивной экспертизой в сфере финансовой безопасности и понимает, какие темы требуют дополнительного внимания. Студенты приносят важную для успеха подобной коммуникации вещь: знание собственной аудитории и актуальный инструментарий креативных индустрий. В результате сложная финансовая тема может получить форму, в которой ее действительно будут воспринимать.

На федеральном уровне регулятор прямо говорит о необходимости использовать возможности отрасли для адаптации традиционных образовательных форматов под запросы современной аудитории. Екатеринбург может стать площадкой, где модель будет работать постоянно. Для этого уже есть главное — запрос со стороны регулятора и поток идей со стороны студентов, которые через несколько лет будут формировать профессиональные подходы.

Потенциально сотрудничество с университетами может стать для Центрального Банка России постоянной лабораторией коммуникационных решений. Проектные команды могут тестировать новые форматы на конкретных аудиториях, получать экспертную оценку, дорабатывать продукты и передавать лучшие из них партнерам для дальнейшего запуска.

В такую систему могли бы подключаться банки, страховые компании, финансовые сервисы, образовательные организации, IT и другие участники рынка. Для бизнеса это возможность получить коммуникационные решения, разработанные непосредственно под молодежную аудиторию. Для студентов — работа с реальными задачами и возможность довести учебный проект до полноценного продукта. Для регулятора — дополнительный канал, через который финансовая культура может становиться частью повседневной жизни.