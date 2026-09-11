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ФинГрамотные креативы

Изображения предоставлены проектными группами РиСО ИнЭУ УрФУ
Изображения предоставлены проектными группами РиСО ИнЭУ УрФУ
Изображения предоставлены проектными группами РиСО ИнЭУ УрФУ
Изображения предоставлены проектными группами РиСО ИнЭУ УрФУ
Изображения предоставлены проектными группами РиСО ИнЭУ УрФУ
Изображения предоставлены проектными группами РиСО ИнЭУ УрФУ
Изображения предоставлены проектными группами РиСО ИнЭУ УрФУ
Изображения предоставлены проектными группами РиСО ИнЭУ УрФУ
Изображения предоставлены проектными группами РиСО ИнЭУ УрФУ
Изображения предоставлены проектными группами РиСО ИнЭУ УрФУ
Изображения предоставлены проектными группами РиСО ИнЭУ УрФУ
Изображения предоставлены проектными группами РиСО ИнЭУ УрФУ
Изображения предоставлены проектными группами РиСО ИнЭУ УрФУ
Изображения предоставлены проектными группами РиСО ИнЭУ УрФУ
Изображения предоставлены проектными группами РиСО ИнЭУ УрФУ
Изображения предоставлены проектными группами РиСО ИнЭУ УрФУ

В конце августа в Банке России объявили о планах искать новые каналы коммуникации и использовать самые современные технологии и подходы для программ, связанных с повышением финансовой грамотности населения.

Большие надежды ЦБ возлагает на креативные индустрии, о чем в конце августа в Екатеринбурге на площадке кластера «Салют» говорил зампредседателя ЦБ РФ Михаил Мамута. Еще в начале года регулятор провел исследование, согласно которому 63% участников отрасли считают, что разработка проектов, в которых есть тема финансовой грамотности, важна. В совместном сотрудничестве Банка России и представителей креативных индустрий уже появилось несколько перспективных направлений, по которым ЦБ готов оказывать финансовую, административную и методическую помощь.

Креатив и деньги

«Установочная» дискуссия «Креативная экономика и финансовая культура: развитие партнерства в регионах» была организована Банком России в рамках Международного фестиваля креативных индустрий, при поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). На одной площадке собрались представители финансового сектора, власти, культуры, блогеры, предприниматели и другие участники креативной экономики.

Михаил Мамута поделился ценностью возможностей креативных индустрий для развития финансового рынка и призывал предлагать эксклюзивные формы сотрудничества и новые проекты.

«Главная сила креативных индустрий — в их эмоциональности, способности вызвать отклик у человека. Это очень важно, когда мы говорим о финансовой культуре, рассказываем о том, как не стать жертвой мошенников, планировать семейный бюджет, грамотно инвестировать. Для важных слов нужно находить правильную форму, и здесь вклад креативных индустрий — кино, музыки, стрит-арта и многих других — неоценим», — отметил Михаил Мамута.

Начальник Уральского главного управления Банка России Марина Мясникова тоже говорила о необходимости искать эмоциональный язык для разговора о финансовой грамотности. По ее словам, одних лекций недостаточно, а эмоции и вовлечение помогают сделать ответственное отношение к финансам частью повседневного поведения. Уральское ГУ Банка России при этом обозначило готовность развивать взаимодействие с представителями креативных индустрий, в том числе и в региональном ключе.

Вузы на острие

В современном мире реклама и связи с общественностью — одна из тех сфер, где коммуникационный продукт создается и вокруг содержания, и вокруг способа его подачи. Студенты, которые сегодня учатся придумывать кампании, визуальные концепции, выставки, цифровые сервисы и социальные проекты, уже завтра будут определять язык коммуникации брендов, государства и общественных институтов. Поэтому на мероприятии в «Салюте» были представители студенческих команд, которые в рамках проектной работы в ходе образовательного процесса предлагают решения для финансового просвещения.

Студенты направления «Реклама и связи с общественностью» Института Экономики и Управления УрФУ уже проработали несколько перспективных кейсов, посвященных финансовой безопасности. Агентство ознакомилось с этими проектами.

Деньги без стыда

Один из них — «ФинГрам», социально-просветительская платформа на стыке финансовой грамотности и ментального здоровья. Авторы «ФинГрама» отталкиваются от проблемы, которая обычно остается за рамками разговоров и методичек. Молодой человек может знать базовые правила безопасности, но все равно оказаться жертвой мошенников (и очень часто ей оказывается). После этого возникает другая проблема — психологическая: человек стесняется признаться в случившемся, боится осуждения и предпочитает скрывать собственную ошибку.

«Когда мы задумались о проекте про финансовое мошенничество, направленное на студентов и подростков, я вспомнила собственный опыт, и это была не столько финансовая история, сколько психологическая», — рассказывает студентка Марина Швецова.

По ее словам, когда человек видит истории обмана, он часто думает, что с ним такого никогда не случится. Попавшимся на уловки мошенников общество навешивает ярлыки «невнимательный», «недалекий», «глупый». Часто именно жертву считают отчасти виновной в совершенном в ее же отношении преступлении. По мнению группы, именно такая реакция общества заставляет пострадавших замыкаться в себе, не обращаться в следственные органы и не делиться опытом.

Поэтому команда предлагает говорить о мошенничестве через реальные обезличенные истории. Ударной частью проекта должна стать интерактивная выставка «Неловкие истории о деньгах». Посетителям предлагают знакомиться с кейсами других людей и предоставляют возможность анонимно рассказывать о собственном опыте.

«Нам захотелось снять эту стигму с людей, которые пострадали. На выставке мы показываем истории тех, кто не побоялся честно и как есть рассказать о своей неловкой ситуации, чтобы люди, которые попали в такую же, не думали, что они одни такие. Ведь это может случиться абсолютно с каждым», — отмечает М. Швецова.

Эту же идею развивает Карина Евстюхова. «Выставка «Неловкие истории о деньгах» основана на реальных историях студентов, которые столкнулись с мошенничеством. Масштаб этой проблемы огромен, но среди студентов не принято говорить о ней вслух — люди боятся осуждения и остаются один на один с трудностями», — говорит она.

«Главное, что мы хотели донести: жертва — не неудачник, а человек, чей опыт может помочь другим. Наш проект про то, чтобы о таких историях говорили открыто и чтобы каждый, кто столкнулся с мошенничеством, мог получить помощь и поддержку», — добавляет К. Евстюхова.

Студентка Виктория Чуфистова отмечает, что при подготовке проекта команда изучала аналитические материалы, распространенные схемы мошенничества и рекомендации по безопасности на сайте Центрального банка РФ.

«Мы решили рассмотреть проблему как с информационной, так и с человеческой стороны — показать эмоции и последствия, с которыми сталкиваются пострадавшие», — говорит она.

Идея в том, чтобы заменить культуру стыда культурой осознанной безопасности. Авторы рассчитывают одновременно повысить осведомленность молодежи о мошеннических схемах и снизить травмирующий барьер, из-за которого пострадавшие не готовы обсуждать произошедшее. Проект должен стать междисциплинарным — необходимо привлекать психологов, которые помогут перевести случаи мошенничества из поля личной драмы в поле осознанного жизненного опыта.

Для креативной индустрии представлена готовая задача: превратить чувствительную тему в историю, которая вызывает не страх и чувство вины, а желание разобраться и предупредить других. Для банков и финансовых организаций существует окно возможностей — подключиться к созданию контента как партнеры. Для Банка России это интересно новым нативным форматом коммуникации с молодежью, который можно масштабировать за пределы одной аудитории или одной площадки.

Финансовый навигатор для иностранцев

Другой студенческий проект — «ИнФинСтуд» — решает другую конкретную проблему: как помочь иностранным студентам разобраться в российской финансовой системе.

Интернациональная команда студентов провела серию глубоких интервью с иностранными учащимися и на основании их опыта выделила несколько основных барьеров. Среди них — сложности с открытием банковского счета, денежными переводами из-за границы, использованием русскоязычного онлайн-банкинга, отменой платежей и подписок, а также риски мошенничества и блокировок.

Участница рабочей группы, студентка Чан Тхуй Тьи из Вьетнама, рассказала, как проводила исследования и как ее изменил проект: «Этот проект стал для меня настоящим финансовым университетом. Работая, я изучила те вещи, о которых раньше и не задумывалась. До проекта я сама избегала заходить в отделения банков, потому что боялась не понять сотрудников. Теперь я сама хожу в Сбер для консультаций, знаю какие вопросы задавать, и даже помогаю своим землякам открывать счета. Это очень сильное ощущение — быть навигатором по финансовой системе, а не ее жертвой».

При этом проблемы, с которыми сталкиваются иностранные студенты, в проекте подтверждаются конкретными историями. Вместо теоретического курса авторы предлагают «Финансовый навигатор для иностранного студента в Екатеринбурге» — визуальный гайд, который должен объяснять финансовые процедуры буквально пошагово. В нем планируется разобрать путь от оформления сим-карты и получения ИНН до открытия банковского счета, дать инструкции по переводам и онлайн-банкингу, объяснить, как отменять подписки и что делать в случае мошенничества.

Отдельный акцент сделан на визуальной подаче. Авторы планируют рассмотреть проблему через опыт реальных иностранных студентов. Именно через их ситуации предполагается показывать типичные проблемы и способы их решения. Помимо самого гайда команда запланировала запустить чат-бот и волонтерское сопровождение, чтобы пользователь мог получить помощь в конкретной ситуации.

Такой подход максимально близок к работе глобальных проектов. Студенты выяснили, с какими проблемами сталкиваются их иностранные сверстники, а затем уже стали проектировать целевую коммуникацию.

От идеи к системе

В чем же заключается практический смысл взаимодействия Банка России с системой высшего образования для креативных индустрий?

Регулятор обладает эксклюзивной экспертизой в сфере финансовой безопасности и понимает, какие темы требуют дополнительного внимания. Студенты приносят важную для успеха подобной коммуникации вещь: знание собственной аудитории и актуальный инструментарий креативных индустрий. В результате сложная финансовая тема может получить форму, в которой ее действительно будут воспринимать.

На федеральном уровне регулятор прямо говорит о необходимости использовать возможности отрасли для адаптации традиционных образовательных форматов под запросы современной аудитории. Екатеринбург может стать площадкой, где модель будет работать постоянно. Для этого уже есть главное — запрос со стороны регулятора и поток идей со стороны студентов, которые через несколько лет будут формировать профессиональные подходы.

Потенциально сотрудничество с университетами может стать для Центрального Банка России постоянной лабораторией коммуникационных решений. Проектные команды могут тестировать новые форматы на конкретных аудиториях, получать экспертную оценку, дорабатывать продукты и передавать лучшие из них партнерам для дальнейшего запуска.

В такую систему могли бы подключаться банки, страховые компании, финансовые сервисы, образовательные организации, IT и другие участники рынка. Для бизнеса это возможность получить коммуникационные решения, разработанные непосредственно под молодежную аудиторию. Для студентов — работа с реальными задачами и возможность довести учебный проект до полноценного продукта. Для регулятора — дополнительный канал, через который финансовая культура может становиться частью повседневной жизни.

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