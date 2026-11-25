УрБК, Екатеринбург, 25.11.2026. В многоквартирном доме по адресу ул. Лодыгина, 11 завершена масштабная замена лифтового оборудования. Как сообщает управляющая компания «Фонд Радомир», всего в доме обновлено семь лифтов. Работы выполнены в соответствии с постановлением главы Екатеринбурга.

Ключевым условием для проведения работ стало решение общего собрания собственников помещений: именно жители определили необходимость замены и утвердили источник финансирования. Заказчиком от лица всех собственников выступала управляющая организация ООО «Фонд Радомир».

Специалисты компании также осуществляли строительный контроль за ходом производства работ, обеспечивая соответствие всех этапов нормативам, техническим регламентам и требованиям безопасности. На текущий момент все работы полностью завершены, подписан официальный акт ввода лифтового оборудования в эксплуатацию.

Новые лифты отличаются повышенной надежностью, плавностью хода, современным дизайном и энергоэффективностью. В управляющей компании уверены, что жители дома по достоинству оценят новые возможности и будут чувствовать себя комфортнее и безопаснее.