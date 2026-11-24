УрБК, Москва, 24.11.2026. За год средняя высотность новостроек Екатеринбурга выросла на 1,1 этажа — это максимальный прирост среди городов-миллионников, пишет «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные bnMAP.pro.

В первой пятерке после Екатеринбурга по средней высотности новостроек в ноябре 2026 года (динамика за год) лидируют: Москва — 21,5 этажа (+0,1), Уфа — 20,1 этажа (−0,6), Новосибирск — 19,9 этажа (+0,3) и Ростов-на-Дону — 17,9 этажа (−0,5).

В Перми средняя высотность новостроек в ноябре 2026 года составила 12,7 этажа, за год показатель вырос на 0,2 этажа. При этом в целом по мегаполисам средняя высотность новостроек за год снизилась на 0,5 этажа — до 16 этажей. Снижение зафиксировано в семи из 16 городов-миллионников. Самое заметное снижение — в Челябинске: с 16,8 до 11,5 этажа (−5,3).

Аналитики объясняют динамику изменением структуры предложения — наиболее высокие корпуса ушли из экспозиции, а новые предложения имеют меньшую этажность.