В Екатеринбурге новостройки с начала года почти не подорожали

УрБК, Москва, 08.10.2026. За три квартала 2026 года средняя цена квадратного метра в новостройках Екатеринбурга выросла лишь на 0,2% — до 176,7 тыс. руб. При этом средняя стоимость предложения (лота) снизилась на 1,1% — до 9 млн руб. Об этом пишут РИА Новости, со ссылкой на платформу bnMAP.pro.

Всего с начала 2026 года средняя цена квадратного метра выросла в 14 из 16 городов-миллионников. Екатеринбург — один из немногих городов-миллионников, где цены не показали заметного роста. У соседей в Челябинске средняя цена квадратного метра в новостройках с начала 2026 года увеличилась на 2,6% — до 166,9 тыс. руб. Средняя стоимость лота при этом выросла на 8% — до 9,4 млн руб.

Среди всех городов-миллионников лидером по росту средней цены квадратного метра за три квартала 2026 года стал Новосибирск — плюс 14,6%, до 185,3 тыс. руб. Второе место — Воронеж (+10,3%, до 157,9 тыс. руб.), третье — Санкт-Петербург (+9%, до 389,3 тыс. руб.). Москва прибавила лишь 1,7% — до 726,2 тыс. руб. за квадратный метр.

По средней стоимости предложения (лота) лидирует Воронеж: +12,2%, до 8,3 млн руб. На втором месте — Новосибирск (+11,8%, до 9,5 млн руб.), на третьем — Санкт-Петербург (+9,9%, до 17,7 млн руб.). Москва показала рост на 2,9% — до 46,2 млн руб.

Снижение средней цены квадратного метра зафиксировано только в двух миллионниках: Краснодаре (-0,3%, до 174,1 тыс. руб.) и Казани (-0,2%, до 276 тысяч руб.). По средней стоимости лота снижение показали наравне с Екатеринбургом Краснодар (-3,4%, до 8,6 млн руб.), Ростов-на-Дону (-2,6%, до 7,6 млн руб.).