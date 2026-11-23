УрБК, Екатеринбург, 23.11.2026. Банки в октябре выдали жителям Свердловской области 460 ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 2,66 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По сравнению с сентябрем количество выданных в Свердловской области льготных ипотечных кредитов сократилось на 81,5%, объем кредитования снизился на 80,1%. Средний размер кредита составил 5,79 млн руб., средний срок — 257 месяцев. За январь–октябрь в Свердловской области выдано 13,47 тыс. льготных ипотечных кредитов на 72,16 млрд руб. Регион занял 12-е место по объему льготного ипотечного кредитования в России.

Челябинская область заняла 22-е место: банки выдали жителям региона 242 кредита на общую сумму 1,31 млрд руб. Средний размер кредита составил 5,42 млн руб., средний срок — 316 месяцев. Тюменская область на 21-й строчке: за месяц здесь было оформлено 252 кредита на 1,44 млрд руб. при среднем чеке 5,70 млн руб. и среднем сроке 334 месяца.

Лидирует по объему льготного ипотечного кредитования в октябре Москва, где выдано 796 кредитов на 6,98 млрд руб. Второе место занял Приморский край — 892 кредита на 5,71 млрд руб., третье — Московская область с 625 кредитами на 5,01 млрд руб. Четвертое место занял Татарстан — 559 кредитов на 3,67 млрд руб., пятое — Якутия с 574 кредитами на 3,64 млрд руб.

В октябре 2026 года банки выдали россиянам минимальное за последние полтора года количество льготных ипотечных кредитов — 15,85 тыс. на сумму 95,96 млрд руб. Количество таких кредитов сократилось на 79% по сравнению с сентябрем, объем — также на 79%. При этом по сравнению с октябрем 2025 года выдачи упали на 75% в количественном выражении и на 74% в денежном.

Доля ипотеки с господдержкой в октябре составила 20% от общего числа выданных жилищных кредитов и 32% от их совокупного объема. В сентябре эти показатели составляли 54% и 69% соответственно. Средний размер льготного ипотечного кредита по России составил 6,05 млн руб., средний срок — 253 месяца. Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья с господдержкой за месяц выросла и составила 15,16%.

За десять месяцев 2026 года россияне оформили 390,03 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 2,34 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество кредитов сократилось на 8%, объем — на 5%.