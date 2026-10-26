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В Свердловской области выдачи ипотеки в сентябре выросли более чем в полтора раза

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2026. Банки в сентябре выдали жителям Свердловской области 5,09 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 21,06 млрд руб., регион занял шестое место по объему ипотечного кредитования в России. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По сравнению с августом количество выданных в Свердловской области ипотечных кредитов выросло на 37%, объем кредитования увеличился на 52%. Средний размер кредита составил 4,14 млн руб., средний срок — 268 месяцев. За январь–сентябрь в Свердловской области выдано 32,79 тыс. ипотечных кредитов на 123,45 млрд руб. Средний размер кредита за этот период составил 3,76 млн руб., средний срок — 250 месяцев.

Челябинская область заняла 12-е место: банки выдали жителям региона 3,15 тыс. кредитов на общую сумму 12,44 млрд руб. Средний размер кредита составил 3,95 млн руб., средний срок — 261 месяц. Тюменская область на 18-й строчке: за месяц здесь было оформлено 2,15 тыс. ипотечных кредитов на 9,20 млрд руб. при среднем чеке 4,28 млн руб. и среднем сроке 291 месяц.

Лидирует по объему ипотечного кредитования в сентябре Москва, где выдано 10,66 тыс. кредитов на 80,40 млрд руб. Второе место заняла Московская область — 8,15 тыс. кредитов на 52,33 млрд руб., третье — Санкт-Петербург с 6,76 тыс. кредитов на 41,89 млрд руб. Четвертое место занял Башкортостан — 5,40 тыс. кредитов на 22,68 млрд руб., пятое — Татарстан с 4,95 тыс. кредитов на 23,90 млрд руб. На шестой строчке расположилась Свердловская область (5,09 тыс. кредитов на 21,06 млрд руб.).

Всего в России в сентябре банки выдали максимальное с начала года количество кредитов на покупку жилья — 133,60 тыс. на 641,50 млрд руб. Количество таких кредитов выросло на 41% по сравнению с августом, объем — на 61%. При этом по сравнению с сентябрем 2025 года выдачи выросли на 45% в количественном выражении и на 59% в денежном. Средний размер ипотечного кредита по России в сентябре составил 4,80 млн руб. (по графику ОКБ), средний срок — 274 месяца. Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья в новостройке составила 15,7%, на вторичном рынке — 17,9% (по данным пресс-релиза).

За девять месяцев 2026 года россияне оформили 846,90 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 3,68 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество кредитов выросло на 38%, объем — на 37%.

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