Выдача льготной ипотеки в Свердловской области в июле упала на 53%

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. Банки Свердловской области в июле 2026 года выдали 0,89 тыс. ипотечных кредитов с государственной поддержкой, что на 53% меньше, чем месяцем ранее. Об этом говорят данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Объем выдачи льготной ипотеки за месяц снизился в регионе на 54% и составил 4,73 млрд руб. Средний размер кредита достиг 5,32 млн руб., средний срок кредитования — 320 месяцев. С такими показателями область заняла 5 место в рейтинге регионов по объемам льготного кредитования. По итогам 7 месяцев 2026 года жители региона оформили 8,60 тыс. льготных ипотечных кредитов на общую сумму 46,13 млрд руб. Средний размер кредита составил 5,37 млн руб. Доля льготной ипотеки в общем количестве выданных жилищных кредитов в июле снизилась до 27% против 45% месяцем ранее. В денежном выражении показатель упал с 61% до 41%.

Похожая динамика зафиксирована и у соседей. В Челябинской области в июле выдали 0,56 тыс. льготных кредитов (-52% к июню) на сумму 2,88 млрд руб. (-53%). Средний чек составил 5,13 млн руб., срок — 315 месяцев. За 7 месяцев оформлено 5,01 тыс. кредитов на 26,52 млрд руб. Доля льготной ипотеки снизилась до 25% с 45% по количеству и до 38% с 61% по объему. В Тюменской области падение оказалось еще более заметным: 0,48 тыс. кредитов (-56%) на 2,52 млрд руб. (-57%). Средние параметры — 5,29 млн руб. и 340 месяцев. С начала года выдано 4,00 тыс. кредитов на 24,67 млрд руб. Доля господдержки сократилась до 35% с 46% по количеству и до 49% с 59% по объему. Регионы заняли 18 и 20 место соответственно.

В топ-5 в июле по объему льготной ипотеки вошли наравне со Свердловской областью вошли Москва — 2,03 тыс. кредитов на 17,77 млрд руб., Московская область — 1,39 тыс. кредитов на 11,24 млрд руб., Санкт-Петербург — 1,21 тыс. кредитов на 8,66 млрд руб., Республика Татарстан — 0,98 тыс. кредитов на 5,61 млрд руб. и Республика Башкортостан — 0,98 тыс. кредитов на 5,33 млрд руб.

В целом по стране в июле 2026 года банки выдали 27,81 тыс. льготных ипотечных кредитов, что на 50% меньше, чем в июне, и на 44% меньше, чем в июле 2025 года. Общий объем выдач составил 165,88 млрд руб. (-51% к июню, -42% к июлю прошлого года). Средняя сумма кредита снизилась до 5,96 млн руб., средний срок — до 314 месяцев. Доля льготной ипотеки в общем количестве выданных жилищных кредитов опустилась доминимальных за три года 31% (против 49% в июне), в денежном выражении — до 47% (против 66% в июне). За 7 месяцев 2026 года россияне оформили 261,35 тыс. льготных ипотечных кредитов на общую сумму 1,55 трлн руб., что на 1% и 5% соответственно больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом по сравнению с 2024 годом сегмент льготной ипотеки сократился на 40% в количественном выражении и на 33% в денежном.

Как отметили в ОКБ, июньский ажиотаж, вызванный слухами об ужесточении условий по семейной ипотеке, искусственно сместил спрос на один месяц вперед. После переноса изменений на октябрь рынок в июле не только вернулся к прежним показателям, но и скорректировался ниже базового уровня марта-мая. Подобные колебания, по его словам, вероятны и осенью, когда вопрос о продлении семейной ипотеки вновь станет актуальным.