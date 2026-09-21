Свердловская область вошла в топ-5 регионов по объему льготной ипотеки в августе

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2029. Банки в августе выдали жителям Свердловской области 1,2 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 6,54 млрд руб., регион занял пятое место по объему льготного ипотечного кредитования в России. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По сравнению с июлем количество выданных в Свердловской области льготных ипотечных кредитов выросло на 31%, объем кредитования увеличился на 34%. Средний размер кредита составил 5,46 млн руб., средний срок — 319 месяцев.

Лидером по объему льготного ипотечного кредитования в августе стала Москва, где было выдано 2,55 тыс. кредитов на 22,55 млрд руб. Второе место заняла Московская область — 1,97 тыс. кредитов на 15,87 млрд руб., третье — Санкт-Петербург с 1,6 тыс. кредитов на 11,89 млрд руб. Четвертое место занял Татарстан — 1,22 тыс. кредитов на 7,08 млрд руб. Свердловская область расположилась на пятой позиции.

Всего в России в августе банки выдали 35,19 тыс. льготных ипотечных кредитов на 210,88 млрд руб. Количество таких кредитов выросло на 21% по сравнению с июлем, объем — на 22%. При этом по сравнению с августом 2025 года выдачи снизились на 33% в количественном выражении и на 30% в денежном.

Доля ипотеки с господдержкой в августе составила 37% от общего числа выданных жилищных кредитов и 53% от их совокупного объема. В июле эти показатели составляли 32% и 48% соответственно.

Средний размер льготного ипотечного кредита по России составил 5,99 млн руб., средний срок — 316 месяцев. Полная стоимость кредита на покупку жилья с господдержкой снизилась до 14,18% с 14,58% в июле.

За восемь месяцев 2026 года россияне оформили 299,04 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 1,78 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество кредитов снизилось на 5%, объем — на 1%.

В Свердловской области за январь — август было выдано 10,54 тыс. льготных ипотечных кредитов на 56,23 млрд руб. Средний размер кредита за этот период составил 5,33 млн руб., средний срок — 326 месяцев.