В Свердловской области выдачи льготной ипотеки в сентябре выросли более чем в два раза

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2026. Банки в сентябре выдали жителям Свердловской области 2,41 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 12,88 млрд руб., регион занял седьмое место по объему льготного ипотечного кредитования в России. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По сравнению с августом количество выданных в Свердловской области льготных ипотечных кредитов выросло на 104%, объем кредитования увеличился на 99%. Средний размер кредита составил 5,34 млн руб., средний срок — 331 месяц. За январь–сентябрь в Свердловской области выдано 12,92 тыс. льготных ипотечных кредитов на 68,95 млрд руб. Средний размер кредита за этот период составил 5,34 млн руб., средний срок — 327 месяцев.

Челябинская область заняла 13-е место: банки выдали жителям региона 1 510 кредитов на общую сумму 7,81 млрд руб. Средний размер кредита составил 5,17 млн руб., средний срок — 327 месяцев. Тюменская область на 16-й строчке: за месяц здесь было оформлено 1 тыс. 234 льготных ипотечных кредита на 6,55 млрд руб. при среднем чеке 5,31 млн руб. и среднем сроке 343 месяца.

Лидирует по объему льготного ипотечного кредитования в сентябре Москва, где выдано 5,68 тыс. кредитов на 51,64 млрд руб. Второе место заняла Московская область — 4,15 тыс. кредитов на 34,46 млрд руб., третье — Санкт-Петербург с 3,64 тыс. кредитов на 28,07 млрд руб. Четвертое место занял Башкортостан — 2,84 тыс. кредитов на 15,35 млрд руб., пятое — Татарстан с 2,59 тыс. кредитов на 15,31 млрд руб. На шестой строчке расположился Краснодарский край (2,27 тыс. кредитов на 12,94 млрд руб.).

Всего в России в сентябре банки выдали 70,37 тыс. льготных ипотечных кредитов на 430,68 млрд руб. Количество таких кредитов выросло на 98% по сравнению с августом, объем — на 100%. При этом по сравнению с сентябрем 2025 года выдачи выросли на 41% в количественном выражении и на 48% в денежном.

Доля ипотеки с господдержкой в сентябре составила 53% от общего числа выданных жилищных кредитов и 67% от их совокупного объема. В августе эти показатели составляли 38% и 54% соответственно. Средний размер льготного ипотечного кредита по России составил 6,12 млн руб., средний срок — 329 месяцев. Полная стоимость кредита на покупку жилья с господдержкой за месяц не изменилась и составила 14,6%.

За девять месяцев 2026 года россияне оформили 369,19 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 2,21 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество кредитов выросло на 2%, объем — на 6%.