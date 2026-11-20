УрБК, Екатеринбург, 20.11.2026. В Екатеринбурге до 24 ноября включительно продлили срок ограничения движения транспорта на пересечении Сибирского тракта и переулка Базового.

Объезд участка на период проведения работ предусмотрен по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту. В департамент информполитики администрации города напомнили, что перекрытие связано со строительством транспортной развязки у концерна «Калина».

Строительство этого объекта ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (с 2025 года — «Инфраструктура для жизни») с 2021 года и разделено на пять этапов.

Проект предусматривает обустройство путепроводов общей протяженностью 2,2 км и более 10 км улично-дорожной сети. Общая площадь дорожных покрытий составит около 89,5 тыс. кв. м, тротуаров — более 21,7 тыс. кв.м, газонов — порядка 66,5 тыс. кв. м.

Обновление дорожной инфраструктуры и строительство новых элементов развязки обеспечат свободный транзит транспорта и свяжут микрорайоны Синие Камни, ЖБИ и Втузгородок между собой и с другими городскими территориями.