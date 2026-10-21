В Екатеринбурге у «Калины» закрыли улицу Анны Бычковой до 1 декабря

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2026. В Екатеринбурге с 21 октября по 1 декабря закроют для движения ул. Анны Бычковой. Об этом сообщает департамент информполитики городской администрации.

Движение ограничат на участке от дома № 23 по ул. Байкальской до дома № 10 по ул. Анны Бычковой. «Это связано со строительством транспортной развязки на пересечении переулка Базового, ул. Комсомольской и Сибирского тракта», — объяснили в департаменте.

Левый проезд Сибирского тракта в районе развязки у «Калины» закрыт для движения до 31 октября. Транспорт временно направлен по встречной полосе правого проезда. Открыты также проезды от Сибирского тракта в сторону ул. Куйбышева и от Куйбышева с выездом на Сибирский тракт в сторону ул. Восточной. Движение по ул. Яламова организуют в одностороннем режиме — от Сибирского тракта в сторону переулка Базового.

Строительство транспортной развязки ведется с 2021 года и разделено на пять этапов. Обновленная развязка должна связать между собой микрорайоны Синие Камни, ЖБИ и Втузгородок, а также обеспечить их связь с другими частями Екатеринбурга.

Проект предусматривает строительство путепроводов общей протяженностью 2,2 км и более 10 км улично-дорожной сети. Средняя скорость движения транспорта на путепроводе должна увеличиться до 75 км/ч. Завершить строительство развязки и благоустройство прилегающей территории планируется в ноябре.