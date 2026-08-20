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Глава Екатеринбурга объявил о сроках открытия развязки у «Калины» в сентябре

Фото из официального Telegram-канала Алексея Орлова

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2026. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход строительства транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что строительство объекта разделено на пять этапов. Основные работы сейчас ведутся на пятом. Здесь уже завершены гидроизоляция конструкций путепровода и укладка литого асфальтобетонного покрытия. Сейчас специалисты выполняют устройство деформационных швов и переходных участков, монтаж барьерного ограждения.

Параллельно работы продолжаются на остальных участках объекта. Строятся подпорные стенки и проезды под путепроводом, прокладываются инженерные сети, выполняется дорожное покрытие на перекрестке переулка Базового и Сибирского тракта. На ул. Комсомольской продолжается благоустройство. Строятся и подземный пешеходный переход от ул. Анны Бычковой до ул. Комсомольской и съезд на ул. Анны Бычковой.

«Строительство развязки у «Калины» – сложнейший и самый крупный инфраструктурный проект, реализуемый в Екатеринбурге. Работы включают путепроводы общей протяженностью 2,2 км и более 10 км улично-дорожной сети. Площадь дорожных покрытий составит около 89,5 тыс. кв. м, тротуаров — более 21,7 тыс. кв. м, газонов — порядка 66,5 тыс. кв. метров. На данный момент строительная готовность объекта составляет около 90%», — рассказал глава города.

По итогам инспекции А. Орлов поставил перед подрядчиком выполнить основные работы и полностью открыть автомобильное движение уже в сентябре, а в ноябре — завершить благоустройство.

В контрольном осмотре также приняли участие заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов, директор департамента строительства администрации Екатеринбурга Алексей Корюков, директор МКУ «Управление капительного строительства Екатеринбурга» Евгений Бакиров и директор филиала «Урал» ООО «АльмакорГруп» Илья Комаров.

На прошлой неделе глава города проинспектировал работы на другом объекте — на улице Куйбышева, где возводят 87-метровый тоннель и 33-метровый пешеходный мост через Исеть, открыть оба объекта и запустить новые прогулочные маршруты планируется в ноябре. 

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