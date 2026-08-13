В Екатеринбурге к ноябрю откроют тоннель и пешеходный мост на новой набережной

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026.В Екатеринбурге продолжается строительство объектов единой 42-километровой пешеходной набережной. В частности, на улице Куйбышева возводят 87-метровый тоннель и 33-метровый пешеходный мост через Исеть, открыть оба объекта и запустить новые прогулочные маршруты планируется в ноябре.

Как сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, монолитные работы в тоннеле уже завершены, движение по улице Куйбышева восстановили с опережением графика. Сейчас строители занимаются облицовкой тоннеля плиткой и подготовкой площадок для последующего благоустройства.

«Прогулочное пространство с различными концепциями благоустройства станет важной точкой притяжения, придав импульс развитию Екатеринбурга. Сейчас специалисты выполняют отделку тоннеля плиточным покрытием, готовят площадку к благоустройству тротуаров и лестничных сходов», — отметил Алексей Орлов.

Единая набережная протяженностью 42 км должна связать Верх-Исетское и Нижне-Исетское водохранилища и создать непрерывный маршрут для прогулок и отдыха. Проект также предполагает формирование новых общественных пространств и туристических точек притяжения в Екатеринбурге.