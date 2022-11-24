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Вчера, 12:04

В Екатеринбурге строительная готовность транспортной развязки у «Калины» составляет почти 45%

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. Строительная готовность транспортной развязки у «Калины» составляет более 43%. По словам заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова, работы на участке ведутся согласно графику, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«План по завершению строительства — декабрь 2024 года, но губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов поставили задачу — в год 300-летия уральской столицы пустить движение по новым путепроводам — от Сибирского тракта до дублера», — сказал Рустам Галямов.

Сейчас строители выполняют плановые работы по устройству опор, монтажу пролетного строения и переносу сетей водопровода, электроснабжения и газоснабжения и устройство подземного перехода.

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