На развязке сверили сроки

Строительная готовность транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по пер. Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом в Екатеринбурге превышает 90%. Полноценное автомобильное движение по объекту планируется открыть в сентябре 2026 года, а завершить финальное благоустройство прилегающей территории — к ноябрю, сообщил глава города Алексей Орлов по итогам инспекции объекта.

Развязка возводится в районе концерна «Калина» на месте ранее перегруженного перекрестка. Проект предусматривает создание многоуровневой транспортной системы, которая должна перераспределить транспортные потоки на пересечении нескольких крупных городских направлений и повысить пропускную способность дорожной сети.

Общая протяженность возводимых путепроводов составляет 2,2 км, длина обновляемой улично-дорожной сети — более 10 км. Площадь нового дорожного покрытия составит 89,5 тыс. кв. м, тротуаров — 21,7 тыс. кв. м. Еще 66,5 тыс. кв. м придется на озеленение и газоны. Работы затрагивают не только непосредственно конструкцию развязки, но и значительную территорию вокруг нее.

Строительство объекта реализуется в пять этапов. В настоящее время специалисты заканчивают работы. На путепроводе уже выполнены гидроизоляция конструкций и укладка литого асфальтобетонного покрытия. Сейчас строители устраивают деформационные швы и переходные участки, а также монтируют барьерное ограждение.

Параллельно продолжаются работы на других участках объекта. Возводятся подпорные стенки, обустраиваются проезды под путепроводом, прокладываются инженерные сети. На пересечении пер. Базового и Сибирского тракта формируется дорожное покрытие.

Таким образом, завершающий этап включает сразу несколько направлений работ, необходимых для последующего запуска полноценного движения. После завершения основных строительных операций специалистам предстоит привести в порядок прилегающую территорию и завершить элементы благоустройства.

Отдельный блок проекта связан с организацией безопасного движения пешеходов. На ул. Комсомольской продолжается комплексное благоустройство территории. Ключевым элементом станет подземный пешеходный переход, который свяжет ул. Анны Бычковой с ул. Комсомольской. Кроме того, проектом предусмотрен съезд на ул. Анны Бычковой.

Создание подземного перехода позволит разделить основные транспортные и пешеходные потоки. Это особенно важно для участка, где после открытия новой развязки ожидается изменение схемы движения автомобилей. Пешеходная инфраструктура при этом будет формироваться одновременно с дорожной.

Завершить финальное благоустройство прилегающих территорий планируется в ноябре. Автомобильное движение начнется раньше полного окончания всех работ на объекте: основные транспортные сооружения должны быть готовы к сентябрю, после чего строители продолжат благоустройство.

Развязка у «Калины» является частью более масштабной работы по модернизации транспортного каркаса Екатеринбурга и Свердловской области. В 2026 году объем регионального дорожного фонда составляет 40,5 млрд руб., работы ведутся почти на 300 км дорог.

Одним из ключевых проектов остается расширение Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги до шести полос. В текущем году планируется открыть движение по шести полосам на участке ЕКАД протяженностью 2,6 км.

Расширение кольцевой дороги должно увеличить пропускную способность одного из основных маршрутов, связывающего разные районы Екатеринбурга и позволяющего распределять транспортные потоки за пределами центральной части города. В совокупности с развитием городской улично-дорожной сети такие проекты должны обеспечить более устойчивое транспортное сообщение в условиях роста нагрузки на дороги.

Еще один крупный объект реализуется непосредственно в Екатеринбурге — на ул. Куйбышева. Здесь ведется строительство 87-метрового автомобильного тоннеля и 33-метрового пешеходного моста через реку Исеть. Открытие этих объектов запланировано на ноябрь 2026 года.

Таким образом, в городе одновременно реализуются проекты разного масштаба: от реконструкции отдельных перегруженных перекрестков и строительства путепроводов до развития кольцевой дороги и создания новых транспортных связей через инженерные сооружения.

В контрольных осмотрах дорожных объектов принимают участие заместитель главы Екатеринбурга Р. Галямов, директор департамента строительства А. Корюков, директор МКУ «Управление капитального строительства Екатеринбурга» Е. Бакиров и директор филиала «Урал» ООО «АльмакорГруп» И. Комаров.

Ранее глава уральской столицы сообщал, что в Екатеринбурге установлен рекорд по объему ремонта дорога на текущий год. По словам А. Орлова, задачи на этот год выполнены на 90%.

«Полностью завершены 15 объектов, работы продолжаются на улицах Титова, Колмогорова, Одинарка, Энгельса, а также на двух участках по Ангарской. Высокие темпы позволяют нам работать на опережение. Поставил задачу службам благоустройства начать ремонт тех объектов, на которые мы планировали выйти только в следующем году», — сообщал градоначальник.

Всего на этот год в Екатеринбурге запланирован ремонт 21 дорожного объекта. Работы на девяти из них проходят или прошли в соответствии с национальным проектом «Инфраструктура для жизни».