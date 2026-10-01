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В Екатеринбурге на месяц перекрыли часть Сибирского тракта у «Калины»

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2026. Часть Сибирского тракта в районе концерна «Калина» перекрыли в Екатеринбурге с 1 по 31 октября. Об этом сообщили в департаменте информполитики горадминистрации.

На этот период движение по левому проезду Сибирского тракта ограничено. Транспорт направят по встречной полосе правого проезда. Также открыты проезды от Сибирского тракта в сторону ул. Куйбышева и от Куйбышева с выездом на Сибирский тракт в сторону ул. Восточной. Движение по ул. Яламова организуют в одностороннем режиме — от Сибирского тракта в сторону переулка Базового.

В связи с изменением схемы движения скорректированы маршруты автобусов № 71 и № 76. При движении из города они следуют по Сибирскому тракту, ул. Яламова, переулку Базовому, затем поднимаются на эстакаду по ул. Комсомольской и продолжают движение по маршрутам. В обратном направлении автобусы следуют без изменений.

На перекрытом участке строители разберут существующее дорожное покрытие, демонтируют элементы благоустройства и средства организации движения. Также здесь проложат сети дождевой канализации, освещения и светофорного регулирования, реконструируют горловины колодцев инженерных сетей, обустроят дорожное покрытие, бортовые камни и тротуары, проведут озеленение.

Строительство транспортной развязки ведется с 2021 года и разделено на пять этапов. Обновленная развязка должна связать между собой микрорайоны Синие Камни, ЖБИ и Втузгородок, а также обеспечить их связь с другими частями Екатеринбурга.

Проект предусматривает строительство путепроводов общей протяженностью 2,2 км и более 10 км улично-дорожной сети. Средняя скорость движения транспорта на путепроводе должна увеличиться до 75 км/ч. Завершить строительство развязки и благоустройство прилегающей территории планируется в ноябре.

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