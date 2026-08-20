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В Екатеринбурге в дни Международного фестиваля молодежи изменятся маршруты четырех автобусов

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2026. В Екатеринбурге в дни Международного фестиваля молодежи — с 4 по 20 сентября — изменятся маршруты автобусов №№ 44, 56, 65 и 66. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, с 08:00 4 сентября до 08:00 8 сентября автобусы пойдут по следующим маршрутам:

• № 44 «метро Ботаническая — мкр. Компрессорный» к остановке «мкр. Компрессорный» по ул.: Кольцовский тракт — Экспо бульвар — Новосинарский бульвар; к остановке «Метро Ботаническая» без изменений;

• № 56 «7 Ключей — мкр. Новокольцовский» к остановке мкр. Новокольцовский по ул.: Новосинарский бульвар — Алексея Пискунова — Новосинарский бульвар; к остановке «7 Ключей» без изменений;

• № 65 «Ж/д вокзал — а/п Кольцово — Станция Кольцово» в оба направления по ул.: Сибирский тракт — Новосинарский бульвар — 100-летия Уральского университета — Экспо-бульвар — Новосинарский бульвар — Сибирский тракт — далее по маршруту;

• № 66 «Метро Ботаническая — а/п Кольцово — Станция Кольцово» к остановке «Метро Ботаническая» по ул.: Экспо-бульвар — Новосинарский бульвар — 100-летия Уральского университета — Экспо-бульвар — Кольцовский тракт — далее по маршруту; к остановке «Станция Кольцово» без изменений.

В период с 20:00 8 сентября и до 23:59 20 сентября маршруты автобусов изменятся так:

• № 44 «метро Ботаническая — мкр. Компрессорный» в оба направления без заезда в мкр. Новокольцовский через Сибирский тракт;

• № 56 «7 Ключей — мкр. Новокольцовский» в оба направления по ул. Варшавская до станции Олимпийская, разворот на кольце Новосинарского бульвара;

• № 65 «Ж/д вокзал — а/п Кольцово — Станция Кольцово» в оба направления по ул.: Сибирский тракт — Новосинарский бульвар — разворот на Новосинарском бульваре — Новосинарский бульвар — Сибирский тракт — далее по маршруту;

• № 66 «Метро Ботаническая — а/п Кольцово — Станция Кольцово» к остановке «Метро Ботаническая» без заезда в мкр. Новокольцовский; к остановке «Станция Кольцово» без изменений.

В период с 4 по 20 сентября ограничат и движение всех видов транспорта в мкр. Новокольцовский (за исключением аккредитованного транспорта Фестиваля, транспорта оперативных и коммунальных служб). С 08:00 4 сентября до 23:59 20 сентября проезд закроют по ул. Универсиады, от Экспо-бульвара до проезда к очистным сооружениям на ул. Универсиады.

С 08:00 8 сентября по 23:59 20 сентября движение ограничат на следующих участках:

• по Экспо-бульвару — от кольцевой развязки у въезда на территорию МВЦ «Екатеринбург Экспо» до кольцевой развязки у бульвара Новосинарского;

• по бульвару Новосинарскому — от кольцевой развязки у Экспо-бульвара до улицы Универсиады; 

• по ул. 100-летия Уральского федерального университета — от Новосинарского бульвара до Экспо-бульвара;

• по ул. Универсиады — от Новосинарского бульвара до Экспо-бульвара;

• по ул. Выставочная — от Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги до МВЦ «Екатеринбург Экспо».

• C 00:01 8 сентября до 23:59 20 сентября на этих участках будет запрещена стоянка автотранспорта, сообщили в горадминистрации.

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