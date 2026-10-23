В Екатеринбурге открытие развязки у «Калины» запланировано на 15 ноября

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2026. В Екатеринбурге завершаются строительные работы на транспортной развязке у «Калины». Открытие движения автотранспорта на этом участке намечено на 15 ноября, сообщает департамент информполитики горадминистрации.

На данный момент продолжаются работы по левому проезду Сибирского тракта. До 31 октября движение автотранспорта по Сибирскому тракту в сторону ул. Яламова организовано по проезжей части встречного направления.

Проезд от Сибирского тракта в сторону Куйбышева и от Куйбышева с выездом на Сибирский тракт в сторону Восточной уже открыт. Проезд по ул. Яламова на данный момент односторонний — от Сибирского тракта в сторону Базового переулка.

До 1 ноября действуют следующие маршруты: движение с ул. Комсомольской в сторону Восточной и ЕКАД

• прямое движение в сторону Сибирского тракта;

• движение от ЕКАД в сторону Восточной по Сибирскому тракту;

• движение с Сибирского тракта в сторону Синих Камней;

• Со 2 по 15 ноября схема движения изменится таким образом :

• движение с улицы Комсомольской организуют в сторону Восточной, Сибирского тракта и Базового переулка;

• движение с Базового переулка направят в сторону Комсомольской, Куйбышева и Сибирского тракта.

Строительство объекта ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (с 2025 года — «Инфраструктура для жизни») с 2021 года и разделено на пять этапов. Проект предусматривает обустройство путепроводов общей протяженностью 2,2 км и более 10 км улично-дорожной сети. Общая площадь дорожных покрытий составит около 89,5 тыс. кв. м, тротуаров — более 21,7 тыс. кв.м, газонов — порядка 66,5 тыс. кв. м.

Обновление дорожной инфраструктуры и строительство новых элементов развязки обеспечат свободный транзит транспорта и свяжут микрорайоны Синие Камни, ЖБИ и Втузгородок между собой и с другими городскими территориями.