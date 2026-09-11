УрБК, Екатеринбург, 11.09.2026. В Екатеринбурге открылся новый участок транспортной развязки у «Калины» — по правому проезду Сибирского тракта с выездом на ул. Комсомольскую.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что в ближайшее время строители развернут реконструкцию левого проезда Сибирского тракта. На время ремонта по правой стороне организуют двустороннее движение. Завершить все работы по строительству развязки и благоустройству ее территории планируется в ноябре.

Строительство объекта ведется с 2021 года и разделено на пять этапов. Возведение востребованного участка улично-дорожной сети стало частью реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (с 2025 года — «Инфраструктура для жизни»). Проект предусматривает обустройство путепроводов общей протяженностью 2,2 км и более 10 км улично-дорожной сети. Общая площадь дорожных покрытий составит около 89,5 тыс.кв. метров, тротуаров — более 21,7 тыс. квадратных метров, газонов — порядка 66,5 тыс. кв. м.

После реконструкции средняя скорость прохождения транспорта по путепроводу возрастет до 75 км в час. Обновление дорожной инфраструктуры и строительство новых элементов развязки обеспечит свободный транзит транспорта, который свяжет между собой и с другими городскими территориями микрорайоны Синие Камни, ЖБИ и Втузгородок.

Развитие дорожной инфраструктуры ведется и на других участках Екатеринбурга. Ранее после обновления дорожного покрытия открылось движение по Малышевскому мосту. Также завершены работы на участке ул. Пушкина — от Ленина до Малышева.

По итогам года в городе отремонтируют 20 участков автомобильных дорог общей протяженностью 21 км и площадью 370 тыс. кв. метров. В их числе участки улиц Розы Люксембург, Луначарского, Малышева, 8 Марта, проспекта Космонавтов и других городских магистралей.