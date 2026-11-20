УрБК, Екатеринбург, 20.11.2026. Рынок новостроек Екатеринбурга в 2026 году вышел на новые количественные рекорды: на первичном рынке представлено почти 70 тыс. квартир, из них более 5 тыс. уже сданы в эксплуатацию. Об этом говорится в презентации к аналитической дискуссии Уральского форума недвижимости «Первичный и вторичный рынок жилья: точки пересечения интересов и конкуренция за покупателя».

Так, объем предложения готовых квартир и жилья, сдающегося до конца текущего года, за год вырос в Екатеринбурге в два раза — с 263 тыс. кв. м в ноябре 2025 года до 527 тыс. кв. м в ноябре 2026-го.

Согласно данным bnMAP.pro, Свердловская область входит в топ-30 крупнейших региональных рынков по объему строящегося многоквартирного жилья. В общеобластном зачете на октябрь 2026 года объем строительства составляет 1 784 тыс. кв. м, что обеспечивает региону седьмую позицию в стране после Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ростовской области и Уфы. При этом сам Екатеринбург занимает второе место в России по объему текущего строительства — 5 тыс. 713 тыс. кв. м, уступая только Москве (15 712 тыс. кв. м).

Участники дискуссии объясняют, что проблема 2026 года заключается не в продажах, а в избыточном предложении. Среднемесячный темп реализации строящихся квартир относительно остатков снизился до 2% — против 6% в период до отмены льготной ипотеки. При этом вывод новых проектов на рынок превышает объем продаж, а сроки строительства жилых комплексов растут: если в 2023–2024 годах фактический срок сдачи составлял 1,9 года, то по заявленным декларациям на 2029–2030 годы он достигает 3,4–3,9 года.

Спрос смещается в сторону готового жилья: за январь–сентябрь 2026 года продажи на вторичном рынке выросли на 22%, а на первичном рынке по договорам купли-продажи (готовые квартиры) — на 79%, тогда как по договорам долевого участия (строящиеся дома) прирост составил лишь 5%. По оценке аналитиков, заметных скидок на этапе «котлована» нет, и покупатели все чаще выбирают уже сданные дома.

Отдельный блок дискуссии был посвящен сегментации ипотечных заемщиков. По данным ВТБ, доля льготных программ в выдачах за январь–сентябрь 2026 года сократилась до 53,6% против 95,3% годом ранее, тогда как стандартные рыночные программы выросли с 4,7% до 46,4%. Портрет клиента на первичном рынке сохраняет семейный характер: 81% заемщиков состоят в браке, 64% имеют одного ребенка. На вторичном рынке, напротив, растет доля заемщиков без семьи — с 40% до 45%.

Согласно материалам дискуссии, которую модерировал директор «ХОД Консалтинг» Михаил Хорьков, рынок Екатеринбурга сохраняет резервы для дальнейшей ротации предложения, однако темпы продаж по отдельным компаниям и проектам в 1,5–2,5 раза ниже показателей предыдущих лет.