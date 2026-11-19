УрБК, Москва, 19.11.2026. С 10 по 16 ноября инфляция в России составила 0,19% после 0,12% неделей ранее. Это следует из данных Росстата.

С начала года цены выросли на 6,53%, годовая инфляция ускорилась до 7,07% (Минэкономразвития оценивает в 7,08%).

Плодоовощная продукция за неделю подорожала на 1,7% (огурцы — на 10%, помидоры — на 3,1%), яйца — на 1,0%, мясо кур — на 0,8%. Сахар подешевел на 1,0%. Бензин вырос в цене на 0,09%, дизтопливо — на 0,49%.

ЦБ 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% и повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 7,1–7,6%.