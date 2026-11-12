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Годовая инфляция в России ускорилась почти на 7%

УрБК, Москва, 12.11.2026. Инфляция в РФ с 3 по 9 ноября составила 0,12% после дефляции 0,04% неделей ранее. Это следует из данных Росстата.

Годовая инфляция ускорилась до 6,97% (6,95% на 2 ноября), с начала года цены выросли на 6,33%. Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 9 ноября в 6,98%.

Плодоовощная продукция за неделю подорожала на 1,6% (огурцы — на 9,4%, помидоры — на 3,7%), яйца и курятина — на 1,0%, сахар подешевел на 0,9%. Бензин снизился в цене на 0,78%, дизтопливо выросло на 0,33%.

ЦБ на заседании 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% и повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 7,1–7,6%.

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