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Инфляция в РФ составила 0,08% с 20 по 26 октября

УрБК, Москва, 29.10.2026. С 20 по 26 октября инфляция в России составила 0,08% после 0,05% неделей ранее. С начала месяца рост цен достиг 1,14%, с начала года — 6,24%, следует из данных Росстата.

Годовая инфляция на 26 октября замедлилась до 7,11% с 7,15% на 19 октября (по методике Минэкономразвития) и до 6,74% с 6,84% (по недельной динамике, методика ЦБ).

Плодоовощная продукция за неделю подорожала на 1,3%: помидоры — на 7,3%, огурцы — на 2,8%, картофель — на 1,6%. При этом яблоки подешевели на 1,8%, капуста — на 0,9%. Выросли цены на яйца (+1,3%), рыбу (+0,9%), мясо кур (+0,7%). Сахар подешевел на 1,0%. Бензин снизился в цене на 1,63%, дизтопливо — на 0,05% (с начала года +18,57% и +13,32% соответственно).

Совет директоров ЦБ 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14%, повысив прогноз по инфляции на 2026 год до 7,1–7,6%. Экономисты прогнозируют 7,0%, Минэкономразвития — 6,8%.

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