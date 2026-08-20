Дефляция в РФ сохраняется третью неделю подряд

УрБК, Москва, 20.08.2026. С 11 по 17 августа 2026 года потребительские цены в России снизились на 0,02 % — это третья подряд неделя дефляции: неделей ранее (с 4 по 10 августа) снижение составило 0,06%, а в период с 28 июля по 3 августа — 0,02%. С начала месяца к 17 августа цены опустились на 0,08%, при этом с начала года рост цен достиг 4,67%, сообщил Росстат.

Основной вклад в дефляцию вносит сезонное удешевление плодоовощной продукции: за неделю с 11 по 17 августа ее стоимость снизилась на 2,1% после падения на 1,1% неделей ранее. Наиболее заметно подешевели капуста (на 5,4%), картофель (на 5,3%), морковь (на 3,7%), свекла (на 3,1%), помидоры (на 2,3%), лук (на 1,6%), бананы (на 0,9%) и яблоки (на 0,5%). В то же время огурцы продолжили дорожать, хотя темпы роста замедлились до 0,4% (неделей ранее — 1,6%).

В годовом выражении динамика плодоовощного сегмента остается разнонаправленной: с начала года цены на морковь выросли в 1,5 раза, на картофель, капусту, лук и свеклу — в 1,4 раза, на яблоки — на 11,4%. При этом бананы сейчас стоят на 0,7% дешевле начала года, помидоры — на 17,6% дешевле, огурцы — на 44% дешевле. В целом в 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.

На продовольственном рынке в целом за отчетную неделю зафиксирован рост цен на ряд товаров: гречневая крупа подорожала на 1,3% (темпы сохранились на уровне предыдущей недели), сахар‑песок — на 0,5% (замедление с 1,5% неделей ранее), пшено и мороженая рыба — на 0,5%, соль и рис — на 0,4%, подсолнечное масло — на 0,3%. Также отмечено повышение цен на мясные консервы для детского питания (на 0,6%), свинину, вареные колбасы, вермишель (на 0,2%), говядину, баранину, мясо кур, пастеризованное молоко, сливочное масло, фруктово‑ягодные консервы для детского питания, ржаной и пшеничный хлеб, печенье, водку (на 0,1%).

При этом отдельные категории продуктов подешевели: кефир — на 0,3%, сыры — на 0,2%, сметана, творог, маргарин и черный чай — на 0,1%. Яйца, динамика цен на которые на прошлой неделе находилась на уровне статистической погрешности (+0,03%), за отчетную неделю подорожали на 0,2%. С начала года сахар‑песок вырос в цене на 22,8% — это один из самых высоких темпов роста на продовольственном рынке (за исключением отдельных позиций плодоовощной группы). В целом продовольственные товары (включая алкогольные напитки) с начала 2025 года подорожали на 5,2%.

Среди непродовольственных товаров заметный рост зафиксирован на смартфоны — их стоимость увеличилась на 1%. Динамика цен на топливо остается неоднородной: бензин за неделю подорожал на 0,51% после снижения на 0,60% неделей ранее; с начала года его цена выросла на 18,33%. В то же время стоимость дизельного топлива снизилась на 0,42% после падения на 1,39% неделей ранее, а с начала года прирост составил 18,41%.

В сегменте услуг средняя стоимость поездок на Черноморское побережье России снизилась на 4,8%, тогда как стоимость туров в отдельные страны Юго‑Восточной Азии выросла на 3,8%. Годовая инфляция в РФ, рассчитанная по методике ЦБ (на основе недельной динамики), на 17 августа ускорилась до 6,09% с 6,06% на 10 августа (и 5,98% на конец июля). По методике Минэкономразвития (на базе среднесуточных данных за август), показатель поднялся до 6,13% на 17 августа с 6,05% на 10 августа.