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13 августа 202616:28

Картофель на Среднем Урале подорожал на 18% за год

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. Картофель в Свердловской области за год подорожал более чем на 18%. При этом начавшийся сезон уборки пока не привел к заметному снижению цен: за неделю продукт подешевел менее чем на 1%, об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.

Средняя цена килограмма картофеля в магазинах региона на 10 августа составила 76,08 руб. Год назад она была на уровне 64,25 руб. Таким образом, картофель впервые за длительный период оказался дороже, чем в аналогичный период прошлого года. За неделю его цена снизилась на 0,9%.

Дорожают и другие овощи. Килограмм белокочанной капусты сейчас стоит в среднем 57,29 руб. За год она прибавила около 50%, а за последнюю неделю подешевела всего на 0,7%.

При этом часть сезонных овощей на этой неделе заметно снизилась в цене. Свекла подешевела на 4,2%, огурцы — на 4,8%, помидоры — на 2,4%, лук — на 1,4%. Однако в годовом выражении все эти продукты по-прежнему стоят дороже. Наиболее заметно выросли цены на огурцы — примерно на 44%.

Яблоки, напротив, за неделю подорожали на 2,6%, до 178,03 руб. за кг. При этом по сравнению с прошлым годом они остаются дешевле. Бананы также прибавили в цене — до 144,28 руб. за кг.

На молочном рынке динамика оказалась более благоприятной для покупателей. Литр ультрапастеризованного молока жирностью 2,5–3,2% за неделю подешевел на 1,8%, до 117,28 руб. Это почти на 5 руб. меньше, чем годом ранее. Пастеризованное молоко стоит в среднем 86,48 руб. за литр и также дешевеет в годовом выражении.

В то же время продолжают расти цены на творог, сахар и печенье. Килограмм творога подорожал за неделю на 1,3%, до 451,36 руб., печенья — на 2%, до 292,84 руб. Сахар прибавил 1,6%, его средняя цена достигла 82,69 руб. за кг. В годовом выражении сахар остается одним из заметно подорожавших продуктов: его стоимость выросла на 13,4%.

Цены на мясо за неделю изменились незначительно. Говядина подорожала до 780,72 руб. за кг, свинина — до 395,41 руб., баранина практически не изменилась в цене и стоит 865,71 руб. за кг. Куриное мясо прибавило 0,6%, до 246,70 руб. за кг.

Среди продуктов повседневного спроса также подешевели сливочное масло и сосиски. Средняя цена сливочного масла составляет 966,35 руб. за кг, сосисок — 561,44 руб. При этом сыр, колбаса, чай и ряд других продуктов за неделю подорожали.

На ситуацию с овощами может влиять и состояние урожая в регионе. Ранее в Белоярском районе, крупнейшем в Свердловской области по производству картофеля, был введен режим чрезвычайной ситуации после сильных дождей, которые привели к гибели части посевов. Таким образом, сезонный фактор пока не смог вернуть картофелю прошлогодние цены. На фоне роста стоимости овощей в годовом выражении начало уборки урожая пока не стало для жителей Свердловской области поводом ждать заметного удешевления продуктов.

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