Годовая инфляция в России замедлилась до 6,27%

УрБК, Москва, 17.09.2026. Годовая инфляция в России на 14 сентября замедлилась до 6,27% с 6,33% на конец августа. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За период с 8 по 14 сентября рост потребительских цен составил 0,02% после роста на 0,05% неделей ранее. С начала месяца к 14 сентября цены выросли на 0,07%. С начала года — на 4,74%.

Замедление годовой инфляции подтверждается данными за первые две недели сентября. Если рассчитывать показатель из недельной динамики (методика ЦБ РФ), инфляция составила 6,27%. Если использовать среднесуточные данные за весь сентябрь 2025 года (методика Минэкономразвития), годовая инфляция замедлилась до 6,24%.

Основное влияние на динамику цен оказало удешевление плодоовощной продукции, которая за неделю подешевела на 1,0%. В частности, капуста стала дешевле на 3,4%, картофель — на 3,1%, лук и морковь — на 2,8%, свекла — на 2,0%, яблоки — на 1,7%. В то же время подорожали помидоры (+1,5%), огурцы и бананы (+0,7%).

Среди других продуктов заметно выросли цены на яйца куриные (+2,5%), крупу гречневую (+0,8%) и пшено (+0,5%). Свинина, маргарин и соль подорожали на 0,4%. При этом снизились цены на полукопченые и варено-копченые колбасы (-0,3%), а также на ультрапастеризованное молоко, макаронные изделия и печенье (-0,2%).

В секторе непродовольственных товаров существенно выросли цены на смартфоны, телевизоры и шампуни — на 0,8%, отчиталось ведомство.