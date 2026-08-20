Картофель утонул

Затяжные дожди в Свердловской области создали риски для урожая овощей, в том числе картофеля. Из-за переувлажнения почвы аграрии не могут своевременно проводить необходимые работы, кроме того, повышается вероятность поражения растений болезнями. При этом дефицита картофеля в регионе не ожидается, недостающие объемы смогут компенсировать поставки из других субъектов России, сообщил исполнительный директор «Картофельного союза» Алексей Красильников.

«Из-за непогоды просели отдельные регионы, в первую очередь — Урал, особенно Свердловская область, где из-за дождей очень высокая влажность почвы. Увеличивается риск развития патогенов, производители вынуждены проводить больше гербицидных обработок. Осадки мешают и работе техники в полях», — цитирует Forbes А. Красильниковa.

Проблема для аграриев заключается не только непосредственно в количестве выпавших осадков. Из-за переувлажнения почвы увеличивается риск развития патогенов, а обработка растений становится менее эффективной. Одновременно сельхозтехника не всегда может выйти в поле, что затрудняет как уход за посевами, так и последующую уборку урожая.

Особенно актуально это для картофеля, тем более что при его посадке в этом году уже сократили посевные площади. По предварительным данным экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», в промышленном секторе они уменьшились на 3,7%, до 272,6 тыс. га. Это минимальный показатель за последние 18 лет.

«В 2026 году, по предварительным данным, площади под картофелем в промышленном секторе сократились на 3,7%, до 272 600 га. Это минимальный показатель за последние 18 лет», — сообщил гендиректор «АБ-Центра» А. Плугов.

В прошлом году снижение площадей удалось компенсировать высокой урожайностью. В промышленном секторе средний показатель составил 310,9 ц с га убранной площади, что стало рекордом за современную историю картофелеводства. В 2026 году, по оценке А. Плугова, в лучшем случае урожайность может составить около 274 ц с га. При этом последствия непогоды для Свердловской области не приведут к тому, что жители региона останутся без картофеля. По словам А. Красильникова, часть субъектов Уральского федерального округа действительно столкнулась с проблемами, однако ситуация в других регионах страны позволяет рассчитывать на дополнительные поставки.

«Действительно, участники нашего союза рассказывали, что в части регионов Уральского федерального округа есть проблемы. Свердловская область у нас традиционно входила в пятерку лидеров картофелеводства, сейчас этого не наблюдается после начала уборки картофеля. Для сравнения, в Тюменской области урожайность по состоянию на 10 августа там накопали более 1 тыс. т, урожайность неплохая — 33 т с га, что на 3 тонны больше в сравнении с прошлым годом», — рассказал А. Красильников.

По его словам, проблемы из-за обильных осадков могли возникнуть также в Омской, Челябинской и Тюменской областях. В условиях переувлажнения часть картофеля могла погибнуть, а сохранившиеся растения могут быть поражены различными заболеваниями. При этом аграрии уже понесли дополнительные расходы на защиту урожая.

«Либо картофель поражен различными патогенами, ну, в том числе, фитофторозом. Вдобавок к этому картофелеводы понесли достаточно существенные затраты на обработку от этих патогенов. Но при обильных осадках это, конечно, бесполезно. Хотя, с учетом того, как проходит уже сбор картофеля в других регионах, без второго хлеба никто не останется», — добавил исполнительный директор «Картофельного союза».

Таким образом, недостающие объемы для Свердловской области в случае снижения собственного урожая смогут поступать из Сибирского, Приволжского и Центрального федеральных округов. Вопрос при этом заключается не столько в физической доступности картофеля, сколько в стоимости его доставки до конечного потребителя.

В целом уборочная кампания по картофелю в России пока идет с опережением прошлогодних показателей. В 2026 году посевные площади составляют около 273 тыс. га. К 10 августа картофель был убран с 19 тыс. га, или 7% площадей, а общий объем собранного урожая достиг примерно 560 тыс. т — на 84 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя урожайность пока составляет около 30 ц с га, что на 5 ц с га выше прошлогоднего уровня. В основном речь идет о южных регионах, где уборка началась раньше. Лидером по темпам работ является Краснодарский край: там картофель убран с 82% площадей. По мере продвижения уборочной кампании в центральных и приволжских регионах объем предложения будет увеличиваться.

«Мы стремительно переходим к уборке ранних сортов в центральных ресурсных регионах — Центр, Приволжье. В Брянске, например, уже накопано 85 тыс. т картофеля, что на 25 тыс. т больше, чем в прошлом году. Но в целом в этом сезоне посадочные работы сдвинулись на две недели из-за погодных условий», — прокомментировал А. Красильников.

При этом погодная картина в стране складывается неоднородно. Если на Урале фиксируются аномально обильные осадки, то в Красноярском крае и Новосибирской области, напротив, почти два месяца практически не было дождей. Поэтому делать окончательные выводы о валовом сборе картофеля пока рано. Ориентиром остается прогноз Минсельхоза, основанный на площади посадок и средней урожайности товарного сектора за последние пять лет. Согласно этим оценкам, в 2026 году в России могут собрать около 8 млн т картофеля.

На фоне начала уборочной кампании менялись и цены производителей. В начале сезона ранний и ультраранний отечественный картофель стоил 63-65 руб./кг, однако к середине июня цена снизилась до 23 руб./кг. В последние недели «Картофельный союз» фиксирует стабилизацию оптово-отпускных цен — в среднем на уровне 20-25 руб./кг.

«Картофелеводы и производители овощей «борщевого набора» должны иметь определенную доходность и рентабельность своего бизнеса. Эта продукция не должна быть «копеечной», как это иногда позиционируется», — подчеркнул А. Красильников.

Общероссийская динамика потребительских цен сейчас не указывает на дефицит овощей. По данным Росстата, с 4 по 10 августа плодоовощная продукция в среднем подешевела на 1,1%. Картофель за неделю снизился в цене на 3,3%, белокочанная капуста — на 3,2%, столовая свекла — на 2,6%, морковь — на 2,4%, томаты — на 1,9%, репчатый лук — на 1,5%. Одновременно огурцы подорожали на 1,6%, яблоки — на 0,4%.

Для Свердловской области нынешние погодные риски усугубляются тем, что регион уже несколько лет не обеспечивает собственную потребность в картофеле. При этом еще несколько лет назад Средний Урал был одним из крупных картофельных центров страны и входил в топ-5 по его выращиванию.

По данным министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, в 2024 году регион обеспечивал себя картофелем на 89,4%. Для овощей открытого грунта традиционного «борщевого набора» — капусты, моркови, свеклы и других культур — показатель был еще ниже и составлял 33,4%. По данным ведомства, в 2025 году уровень самообеспечения картофелем и овощами сохранился примерно на уровне предыдущего года.

«По статистическим данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям за 2024 год, уровень самообеспечения картофелем составляет 89,4%, овощами открытого грунта традиционного «борщевого набора» (капуста, морковь, свекла и др.) — 33,4%. По оперативным сведениям министерства, уровень самообеспечения населения Свердловской области картофелем и овощами за 2025 год сохранился на уровне предыдущего года. Уровень самообеспечения картофелем и овощами зависит от погодных условий, а также от качества используемого семенного материала, средств защиты растений и применяемых удобрений», — говорится в сообщении регионального минАПК.

Еще до 2018 года ситуация была обратной: уровень самообеспечения картофелем составлял 120%, овощами открытого грунта — 40%. Затем производство начало сокращаться. Одной из причин стали проблемы с хранением урожая: сельхозпредприятия не всегда могли сохранять собранный картофель до следующего сезона, поэтому часть продукции приходилось продавать непосредственно с полей, иногда по цене ниже себестоимости. В 2022 году уровень самообеспечения региона картофелем снизился до 96%.

Сейчас ситуация с хранением продукции стала лучше. По данным свердловского минАПК, сельхозтоваропроизводители обеспечены картофеле- и овощехранилищами общей вместимостью 233,2 тыс. т. Кроме того, в регионе работают оптово-распределительные центры, где формируются запасы картофеля и овощей. За последние годы были введены три новых хранилища общей вместимостью 7 тыс. т. В ведомстве считают, что потребность региона в дополнительных картофеле- и овощехранилищах в настоящее время отсутствует.

Нынешняя ситуация для Свердловской области складывается преимущественно из двух факторов — погодного и структурного. С одной стороны, для зоны рискованного земледелия нынешние аномально обильные осадки стали серьезным испытанием: они одновременно осложнили уход за посевами и уборку урожая. С другой — регион уже не располагает прежним избытком собственной продукции и при необходимости должен будет наращивать поставки из других субъектов, так что главным вопросом после завершения уборочной кампании станет не только и не столько объем сохранившегося урожая, но и его цена для покупателей. Если Свердловской области потребуется ввозить больше картофеля из других регионов, к стоимости самой продукции добавятся расходы на межрегиональную логистику. Насколько это в итоге отразится на ценниках в магазинах, будет зависеть от объемов урожая и предложения на российском рынке.