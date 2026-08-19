В Свердловской области ожидается снижение урожая овощей из-за непогоды

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. Урожай овощей в Свердловской области в 2026 году может снизиться из-за затяжных дождей, которые привели к переувлажнению почвы и осложнили работу аграриев. В частности, неблагоприятные условия складываются для картофеля, сообщил исполнительный директор «Картофельного союза» Алексей Красильников.

«Из-за непогоды просели отдельные регионы, в первую очередь Урал, особенно Свердловская область, где из-за дождей очень высокая влажность почвы. Увеличивается риск развития патогенов, производители вынуждены проводить больше гербицидных обработок. Осадки мешают и работе техники в полях», — цитирует Forbes А. Красильникова.

Переувлажнение повышает риск развития заболеваний растений и увеличивает затраты производителей на обработку посевов. Кроме того, из-за дождей сельхозтехника не всегда может своевременно работать на полях, что осложняет проведение необходимых агротехнических мероприятий и уборку урожая.

Картофель в этом году оказался в центре внимания также из-за роста цен на фоне сокращения предложения. В России средняя оптовая цена картофеля на 7 августа составила 24,7 руб. за кг — на 38,9% больше, чем годом ранее. В рознице к 10 августа картофель подорожал на 22% в годовом выражении.

Одной из причин сокращения предложения стало уменьшение площадей посадки. По предварительным данным экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», в 2026 году площади под картофелем в промышленном секторе снизились на 3,7%, до 272,6 тыс. га. Это минимальный показатель за последние 18 лет.

«В 2026 году, по предварительным данным, площади под картофелем в промышленном секторе сократились на 3,7%, до 272 600 га. Это минимальный показатель за последние 18 лет», — сообщил гендиректор «АБ-Центра» А. Плугов.

В 2025 году сокращение площадей удалось компенсировать высокой урожайностью. Средний показатель в промышленном секторе составил 310,9 ц с га убранной площади, что стало рекордом для современной истории картофелеводства. В этом году урожайность, по оценке А. Плугова, в лучшем случае может составить около 274 ц с га.

При этом ситуация в регионах различается. Помимо Свердловской области, от неблагоприятной погоды может пострадать урожай в Астраханской области. Вместе с тем хорошие результаты ожидаются в Брянской области.

Основу предложения картофеля в российских торговых сетях составляет отечественная продукция. Ее доля в закупках превышает 80%, а доля в продажах еще выше, сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Импорт, прежде всего из Египта, Белоруссии и Азербайджана, дополняет российское предложение.