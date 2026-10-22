Годовая инфляция в России замедлилась

УрБК, Москва, 22.10.2026. Инфляция в России с 13 по 19 октября составила 0,05% после 0,11% неделей ранее. С начала месяца рост цен к 19 октября составил 1,06%, с начала года — 6,15%, следует из данных Росстата.

Годовая инфляция на 19 октября замедлилась до 7,15% с 7,22% на 12 октября (по среднесуточным данным за октябрь 2025 года) и до 6,84% с 7,02% (по недельной динамике). На конец сентября показатель составлял 6,35%.

Плодоовощная продукция за неделю подорожала на 0,7%: помидоры — на 6,3%, огурцы — на 2,4%, бананы — на 0,9%, картофель — на 0,5%. При этом яблоки подешевели на 1,7%, морковь — на 1,3%, лук — на 1,0%, капуста — на 0,9%. Куриные яйца выросли в цене на 2,3%, мясо кур — на 0,8%. Сахар подешевел на 0,7%, а пшеничная мука — на 0,3%.

Бензин за неделю подешевел на 0,7%, дизель — на 0,1%. С начала года бензин подорожал на 20,5%, дизтопливо — на 13,4%.

Совет директоров Банка России 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14% после десяти снижений подряд, отметив рост проинфляционных рисков. ЦБ подтвердил прогноз по инфляции на 2026 год на уровне 6–7%. Консенсус-прогноз экономистов — 7,0%, Минэкономразвития повысило прогноз до 6,8%. Аналитики ждут сохранения ставки на уровне 14% в ближайшую пятницу.